Conjunción planetaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto a Francisco Lucas, nuevo secretario general del PSRM-PSOE. / PSRM

Estos días hemos vivido un acontecimiento astronómico que no volverá a ser visto desde la Tierra hasta dentro de 400 años. Exactamente en 2492 volverán a verse 7 planetas alineados entre la Tierra y el Sol. Para los amantes de la astronomía tuvo que ser como para mí seguir una sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, puro goce y disfrute. Dejando la astronomía -la alineación de los planetas para los que creen en las energías-, plantearon todo tipo de rituales para entrar en un estado de reflexión personal y hacer que sintonice el ser interior con los ciclos y movimientos cósmicos… Mi horóscopo ante este acontecimiento dice que me prepare para pasiones intensas y transformaciones profundas, ¡lo que me faltaba! Con todos mis respetos hacia el cosmos, para celebrar semejante acontecimiento, me tomé unos vinos con buenos amigos en Úbeda y brindamos mirando al cielo sintiéndonos unos afortunados. Los que puedan disfrutar de la próxima alineación planetaria dentro de 400 años no sé si podrán decir lo mismo, quizás para entonces no quede vino en la Tierra, ni gente.

Donde sí hay mucha gente este fin de semana es en Cartagena, con motivo de otro encuentro planetario, el 17º Congreso del Partido Socialista en la Región de Murcia. El amado líder viene a clausurar el Congreso. Con permiso de sus seguidores, le recomendaría a Pedro Sánchez que pasara más tiempo en la Región para darse cuenta de que su candidato y ganador de las primarias no es la opción que llevará al PSOE de la Región a cumplir su objetivo en 2027: ganar al Partido Popular. El lema «Valentía para la Región» parece un chiste, ya que las decisiones tomadas hasta el momento son de todo menos valientes, pero admiro la motivación del hoy proclamado secretario general regional, Francisco Lucas. Decía en una rueda de prensa que este Congreso marcará un antes y un después para la historia del PSOE, y yo también lo creo, pero no de manera tan optimista como él.

En 2025 se cumplen 30 años desde que el PSOE gobernó en la Región, se dice pronto, y lo que parece que el nuevo secretario general y el partido socialista en la calle Ferraz no entienden, es que su partido y su líder nacional en «la mejor tierra del mundo» restan. Hay que dejar el argumentario de partido a un lado y hablar en clave regional: más allá de los 5.200 afiliados que hoy aplauden al nuevo secretario general, no hay nada. La Región habla de Puigdemont, de Perro Sánchez, del caso Koldo y de los pasitos Ábalos, de Montero y que nos quieren engañar con la condonación de la deuda. La Región habla de infrafinanciación y de que la culpa de todo la tiene el Gobierno de Sánchez, y lo que parece que no entiende el partido socialista es que este mensaje ha calado en la sociedad de la Región. A pesar de que el partido en el Gobierno no hace autocrítica, ni gestiona, sólo se dedica a anunciar, al autobombo y al corto plazo, en las encuestas roza la mayoría absoluta y Vox crece y crece en esta tierra. En Madrid tienen que entender que van a peor, que si quieren de verdad ilusionar y conseguir votos más allá de sus afiliados, tienen que ser valientes, y demuestran con el Congreso que se clausura hoy que no lo son. Las familias políticas pesan más que ser valientes de verdad y apostar por crear un proyecto desde cero, que hable de manera sencilla, con frescura y que conecte con la calle. Emiliano García Page sólo hay uno, me podrá gustar más o menos, pero ha conectado con sus paisanos, se ha separado de las siglas, habla claro y defiende y lucha por los intereses, al margen de lo que digan los argumentarios del partido.

Aquí nadie es capaz de hacer esto, así que quizás dentro de 400 años, cuando se vuelvan a alinear los planetas, el PP siga gobernando en esta tierra, si es que queda algo de ella.