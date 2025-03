Condonación de deuda y financiación autonómica | Repartir la ruina para salvar a Sánchez

La condonación de la deuda anunciada por el Gobierno obedece exclusivamente a la necesidad de los socialistas de contar en el Congreso de los Diputados con los 14 votos de los partidos independentistas catalanes para mantener a flote la legislatura. Esa, y no otra, es la elevada razón de Estado detrás de una decisión que ha puesto en pie de guerra a todas las comunidades gobernadas por el PP.

La puesta en escena del anuncio fue una representación muy elocuente del momento en que está la política española desde que Sánchez comenzó a chamarilear con los separatas. Recordemos que fue Oriol Junqueras, que ni siquiera es diputado, el encargado de hacer público el acuerdo para quitar 17.000 millones de euros del debe de la contabilidad de la región catalana, pero lo más interesante fue el razonamiento con el que explicó la legitimidad de esta medida.

En esencia, como indicó el orondo expresidiario, se trata de una deuda artificial imputada a Cataluña por culpa de España, que roba los recursos de la Generalidad y por eso el Gobierno regional catalán no tiene más remedio que endeudarse. Si los españoles no fuéramos tan ladrones, Cataluña no tendría que pedir préstamos y, en consecuencia, no se vería obligada a imputar en sus presupuestos anuales los intereses de la deuda de cada año, los más elevados de todas las comunidades autónomas, como corresponde a la autonomía más ruinosa y con la clase política más corrupta de toda Europa. Pues bien, el acuerdo del Gobierno con ERC, anunciado en primer lugar por Junqueras para que la humillación fuera completa, legitima ese discurso nacionalista y convierte al Ejecutivo sanchista en un grupo de personajes sin escrúpulos que pide perdón a los independentistas catalanes en nombre de todos los españoles, para que no haya dudas de qué papel juega cada uno en esta farsa.

Las comunidades del Partido Popular van a rechazar la condonación de su parte de deuda y ya dejaron clara su postura en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Económica celebrado esta pasada semana. La decisión es contradictoria con la necesidad de aliviar el pago de intereses por la deuda acumulada por casi todas las comunidades autónomas, con Cataluña, Valencia y Murcia en lugar destacado, aunque por motivos bien distintos.

López Miras lo tiene fácil para rechazar el acuerdo si no va acompañado de una revisión a fondo del sistema de financiación autonómico pero, aun así, es complejo de explicar que se rechaza una mejora económica puntual por una cuestión que, aunque sea coherente, no pasa de tener una motivación exclusivamente política.

Pero, además de esta evidente discriminación en favor de Cataluña, la condonación de la deuda autonómica es un incentivo peligroso para los gobiernos regionales, puesto que se premia a los despilfarradores en detrimento de las comunidades cumplidoras. En esencia, es como regalar botellas de whisky a un puñado de alcohólicos, una decisión de consecuencias nefastas a medio y largo plazo.

El PP murciano estaría encantado de aceptar el regalo de Sánchez vía separatistas, pero la estrategia política a todos los niveles y en todos los partidos obedece a los intereses supremos de la camarilla que dirige cada formación. Que le pregunten, si no, a los equipos regionales y locales de Vox, a los que Abascal deja colgando de la brocha cada vez que tiene ocasión.

Pero, en todo caso, a los ciudadanos no nos va nada en este asunto en términos monetarios porque, lo que resulta evidente salvo a los militantes más cerriles, es que la deuda condonada y la que viene sin condonar vamos a tenerla que pagar los contribuyentes. Lo único que se decide aquí es qué proporción de una y otra nos va a tocar asumir, según vivamos en Cataluña o no.

Suscríbete para seguir leyendo