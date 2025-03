Condonación de deuda y financiación autonómica | Ciudadano estupefacto

Cualquier paisano que cumpla con sus obligaciones cívicas y fiscales y que, además, tenga dos dedos de frente no podrá menos que declararse atónito ante el espectáculo que presencia a cuento de la quita, condonación o lo que sea de la deuda y el trasfondo de la necesaria reforma de la financiación autonómica en la que demasiados años llevan enzarzados los partidos mayoritarios. Y mostrándose, además, expertos practicantes del diálogo de besugos.

El ‘show’ es viejo: desde que se reformara malamente el sistema de financiación autonómica en 2014 y llegara a la condición de caduco en 2019. El intríngulis del asunto debe estar guardado celosamente en las cajas fuertes de Génova 3 y Ferraz 68, desde que gobernaban don Eme Punto, de 2011 hasta 2018, y Sánchez, hasta la actualidad.

En la Región, se recuerda a Valcárcel en 2012 «pidiendo» con la boca pequeña el fin de «un modelo de financiación autonómica injusto y discriminatorio» y al señor Registrador de la Propiedad (ajena) comprometiéndose con él, en 2013 y gozando de mayoría absoluta, a «hacer justicia» cuando se negociara el nuevo patrón financiero regional. Hasta la fecha, todo igual. Como si los gobernantes sucesivos hubieran leído el cervantino «y luego, in continente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada».

Desde 2018, mucha incontinencia verbal se da entre los dirigentes murcianos, que tornaron el respetuoso «pidiendo» del expresidente de honor del PP regional en la estentórea y continua «exigencia» de cualquier cosa que salga al paso y, especialmente, de nueva financiación autonómica ante quienes gobiernan, que, vaya casualidad, ya no son de su partido, sino del PSOE. En esa exigencia continuamente voceada han encontrado el mantra imprescindible para justificar su incapacidad gestora.

También es verdad que, desde 2018 y aun con las muchas dificultades por las que ha pasado, pasa y pasará el Gobierno de coalición progresista, en Moncloa debían haberse tomado el asunto algo más en serio, si por eso hay que entender poner de verdad manos a la obra para solucionar un problema que levanta ronchas de las pieles –unas más delicadas que otras– de las comunidades autónomas por culpa de un sistema «injusto y discriminatorio», como dijo Valcárcel y dijo bien sin que nadie hiciera ni caso más que para mandarlo a Europa en premio a su inmejorable ‘performance’ electoral en Murcia.

Ahora, el López Miras sucesor del sucesor y su escudero predilecto, Ortuño, braman, ultramontanos, contra la dádiva de la cancelación parcial, quita o condonación, vaya usted a saber, de la deuda autonómica, mientras el valido de Hacienda, Marín –que sale muy bien en la foto de las escaleras del Ministerio de la cosa–, se mostró dubitativo –«vamos a ver lo que va a ocurrir en cada momento»– cuando respondió a la pregunta de si Murcia se negaría a aceptar la condonación cuando se apruebe en el Congreso. Localmente contó que «se nos ofrece una quita para la que no se ha contado con nosotros y no se nos ha explicado el acuerdo».

Todo lo cual está muy bien como discurso, pero no basta. Porque, a pesar de la maniobra de la mano derecha de Sánchez, María Jesús Montero, en plan Corleone –«le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar»–, puede resultar que quitarse de encima 3.318 millones de euros vendría más que bien a un erario murciano al borde de la bancarrota y asfixiado por una deuda de casi 13.000 millones que no es debida solo, ni mucho menos, a la desidia central que mantiene fosilizado el sistema de financiación autonómica desde 2019: bastante más causante del descalabro es la pésima gestión local de los dineros que llegan.

En el marasmo contable, aquel ciudadano del principio se preguntará si es que 3.318 millones son tan moco de pavo como para despreciarlos olímpicamente por un doble ataque de cuernos porque los murcianos son considerados menos que los andaluces o si todo es un trampantojo que encubre otro pacto bilateral con el demonio catalán. Tampoco entenderá el ciudadano por qué los que braman ahora no lo hicieron cuando en Madrid mandaban «los suyos». Y así anda el hombre: estupefacto.

