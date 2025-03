Jeff Bezos, propietario del diario estadounidense The Washington Post. / L. O.

No deja de tener su punto de ironía que los sedicentes libertarios sean entusiastas censores. En España, es de sobra conocido que Vox veta en sus ruedas de prensa a los periodistas de determinados medios de comunicación en una muy peculiar interpretación de lo que debe ser la libertad de prensa en una democracia. Una de las primeras medidas de Donald Trump nada más llegar a la Casa Blanca ha sido reservarse el derecho de admisión de periodistas al Despacho Oval. En la Argentina de Milei hay en marcha una amplia cruzada, no solo contra los que él llama «ensobrados» de la prensa, sino también contra la literatura, para señalar obras que no cumplen con la estrecha visión del mundo que tiene la ultraderecha. A las campañas en redes sociales les siguen las denuncias ante los tribunales contra autores o divulgadores de las obras. Siempre hay un resquicio legal y un juez entusiasta de la causa capaces de poner en aprietos a quien se escapa de los estrechos márgenes de la ortodoxia de la extrema derecha.

Ahora mismo, el laboratorio y la avanzadilla de este movimiento que nos retrotrae a épocas que creíamos superadas son los Estados Unidos, donde campan los magnates libertarios-liberticidas bajo la égida de Donald Trump y Elon Musk. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, también propietario del prestigioso diario estadounidense Washington Post, dio el primer paso cuando, en contra de la tradición de dicho diario, impidió que se manifestara a favor de uno de los candidatos a la presidencia. En este caso, el diario apoyaba a Kamala Harris. Y no se queda ahí la cosa. El 26 de febrero, Bezos se dirigía a la plantilla de su periódico en un mensaje que también difundió en redes sociales proclamando: «Os escribo para informaros de un cambio que se producirá en nuestras páginas de opinión. Vamos a escribir todos los días en apoyo y defensa de dos pilares: las libertades personales y el libre mercado. Por supuesto, también trataremos otros temas, pero los puntos de vista opuestos a esos pilares serán publicados por otros». Y añadía: «Hubo un tiempo en que un periódico, especialmente uno que era un monopolio local, podría haber sido visto como un servicio para llevar a la puerta del lector cada mañana una sección de opinión de base amplia que trataba de cubrir todos los puntos de vista. Hoy en día, Internet hace ese trabajo». Esta posición de Bezos hizo dimitir al jefe de opinión del diario, David Shipley, al no estar dispuesto a asumir este cambio de línea. La estrategia está clara: en «su» periódico solo tienen cabida ciertas opiniones supuestamente «libres», «el libre mercado y las libertades personales». Quedan excluidos temas como los derechos de las minorías o la lucha por la igualdad, por ejemplo. A la vez, se desplaza a Internet la búsqueda de otros puntos de vista, por ejemplo, en la red X o Facebook, propiedad de otros magnates próximos a Trump, visitantes de Mar-a-Lago y contribuyentes de su campaña electoral o de la ceremonia de proclamación del presidente.

Una sociedad bien informada es mucho menos manipulable que otra que se mantenga en la ignorancia. Por eso la prensa libre e independiente es uno de los pilares básicos de la democracia. Una prensa alineada introduce intencionadamente sesgos, informaciones falsas o falseadas e importantes omisiones —como Bezos en la sección de opinión de su periódico—. En España sabemos bastante de este periodismo de trinchera. Pero también el exceso de información, que se convierte en ruido, es un aliado de la ignorancia. Las redes sociales son nichos donde se cuela ese exceso de información arropada por bulos, engaños y opiniones no argumentadas.

Es sabido que los oligarcas y los gobiernos autoritarios navegan por las redes como por la bañera de su casa con 'bots' y oficinas de fabricación de bulos. Hoy, cuando más necesaria es la existencia de medios de comunicación serios, independientes y dignos de confianza para encontrar información fiable, los magnates, como Bezos, los han puesto en su punto de mira.

Vuelve la censura.