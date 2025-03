Ruido blanco

Vaya, parece que está algo revuelta la sanidad en el Área III de Salud, pues se están sucediendo manifestaciones de la población, que denuncia una precaria situación sanitaria, al enfrentarse a desigualdades entre las diferentes áreas. En particular, el Área III (Lorca y su comarca) sufre una grave falta de personal, lo que lleva a una situación apurada en la prestación de servicios sanitarios.

Recordemos que, una vez más, la Región de Murcia, en comparación con otras CC AA, se sitúa por debajo de la mayoría del resto, con una inversión per cápita de 1.574 euros, estando a la cola en el ‘ranking’ nacional junto a la Comunidad de Madrid, la valenciana y la catalana («Gastos en Sanidad 2024», Expansión)

Es evidente la cronificada escasez de personal en el Hospital Rafael Méndez y el deterioro de los servicios sanitarios en la comarca del Guadalentín. Mientras que hospitales como el Virgen de la Arrixaca, en Murcia, o Santa Lucía, en Cartagena, han mantenido su presupuesto -el doble que el de Área III-, en Lorca se están eliminando servicios esenciales, como la unidad de aislamiento respiratorio.

No olvidemos que en Murcia y Cartagena se han implementado medidas para mantener una dotación de personal acorde a sus necesidades, mientras que en Lorca las plantillas se reducen y no precisamente por falta de población, que ha aumentado considerablemente. La falta de enfermeras/os, técnicas/os, administrativas/os y otras categorías impacta directamente en la calidad del servicio. Por otro lado, la implantación de las 35 horas semanales no ha ido acompañada por un aumento de contrataciones, así las jornadas de trabajo superan la normativa actual, incrementando la presión asistencial y el agotamiento del personal.

Aunque López Miras haya firmado el VI Pacto Regional por la Economía Social 2025-2028, con 55 millones euros de inversión, en el aspecto sanitario hay que bajar a la arena y nos encontramos con que el acceso a la Atención Primaria y especializada en Murcia ha descendido posiciones. La media nacional de espera para una consulta especializada es de 80 días, pero en la Región de Murcia los tiempos pueden superar los 90 días en especialidades como Neurología y Traumatología.

En cuanto a listas de espera quirúrgicas, Murcia sigue la tendencia nacional con un tiempo medio de espera de 112 días para cirugías no urgentes, aunque en áreas con menos recursos, como la III, este tiempo puede ser considerablemente mayor.

El informe de Amnistía Internacional sobre la sanidad pública en España revela que 7 de cada 10 personas deben esperar más de 48 horas para obtener cita con su médico de cabecera. En 2023, solo el 21,43% de las consultas en atención primaria se atendieron en las primeras 48 horas, mientras que el 69,8% de los pacientes esperaron más de una semana para ser atendidos.

La solución pasa por la equiparación de recursos con otras áreas sanitarias, un plan de contratación adecuado con una gestión más eficiente por parte del Gobierno regional y el Servicio Murciano de Salud; cuestiones necesarias para corregir estas desigualdades y garantizar una atención sanitaria para todos los ciudadanos de Lorca y su comarca.

De esta manera, quizás, haya menos ruido en las calles.

