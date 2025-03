pERsonas maravillosas en Cartagena

I Gala Benéfica ‘Cartagena no es rara’. / Iván Urquízar

Lleno hasta la bandera. Escribo estas palabras antes de que el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy reventara de público para asistir a la I Gala Benéfica «Cartagena no es rara». Y lo hago sin temor a equivocarme, porque, como uno de los organizadores, sé que hemos recibido más peticiones de entradas de las disponibles, debido a las limitaciones del aforo. El evento ya es un éxito para mí, independientemente de cómo haya salido todo, que espero que haya ido estupendo. Ya es un éxito, porque te permite descubrir que es verdad eso que dice el anuncio de no sé qué marca de que el ser humano es extraordinario y que la vida te permite descubrir a pERsonas maravillosas. Para quien no se haya enterado aún por qué está escrito así pERsonas, explicaré que es el lema de este año para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Resulta evidente que las siglas «ER» se corresponden con las de estas patologías poco frecuentes.

Me parece acertadísimo el lema. A veces nos perdemos en frases largas, rimbombantes, armoniosas, que buscan un efecto que pocas veces consiguen. Esta vez, una sola palabra refleja con la suficiente contundencia lo que somos quienes padecemos una enfermedad rara o una más común; los que cuidan de los enfermos armados de paciencia y amor; los que se vuelcan altruistamente con una enorme generosidad en avanzar, conscientes de que su presente es complicado para curarse, pero saben que su recompensa les llegará a otros en el futuro; los que han peleado hasta lo indecible pero han tenido que decir adiós a lo que más querían y, aun así, siguen luchando; los que dedican su vida a encerrarse en un laboratorio, empeñados en salvar la de los demás; los que nos acompañan vestidos de blanco en esta travesía, que también es de ellos; los que tienen el poder de mejorar nuestras vidas, pero también las suyas. Todos, absolutamente todos, somos personas y, como remarcamos con insistencia, lo raro no somos las personas, sino las enfermedades.

Dejen que vuelva a esa gala con el teatro lleno para lanzar un enorme gracias. Primero, al Conservatorio de Música de Cartagena, ha sido un lujo preparar el evento con su profesora de canto, Mari Carmen Lorenzo, a la que agradezco su paz, su serenidad y ponerlo todo tan fácil, pero, sobre todo, el entusiasmo que ha puesto en la iniciativa y que se haya emocionado e ilusionado tanto como nosotros. También a los alumnos de los grados de Animación Sociocultural y Turística y de Mediación Comunicativa del IES Mediterráneo y, especialmente, a la profesora Guacimara Custodio, por soportar los nervios y las prisas de su «cuñao» sin estresarse ni estresarme, o al menos sin demostrarlo. Gracias al Ayuntamiento, a la concejala Cristina Mora, a Bea, a Enrique y a todo ese equipo que siempre está ahí. Gracias al Luzzy, a Bartolo, a Fran, a JuanPe y a todos los que nos hayáis echado una mano. A los colaboradores que han impulsado la gala con sus generosas aportaciones, aún estamos impresionados del apoyo de tantos y convencidos de que hubieran sido muchos más si hubiésemos dispuesto de más tiempo para llamar a más puertas. Gracias José Ángel y Rocío, Esther, Saray, Ana, Marina, Salvador, Francisco, Manu, Abel, Mariángeles, Patricia, Antonio, Shadi, Luis, y disculpadme aquellos cuyos nombres no sé o se me han pasado. Esto no va de logos, va de personas.

Gracias a esos amigos que nunca fallan y a todos los que sabéis que se trata de sumar, poco o mucho, que las restas vienen solas y, por supuesto, no estoy hablando de dinero, que, desgraciadamente, nos hemos autocondenado a convertirlo en necesario.

Gracias a Juan Carrión, por ser el capitán general de este barco de todos, que se ha convertido en un transatlántico para no dejar a nadie en tierra. Gracias a David y a Carmen, por inyectarme la pasión por el asociacionismo. Y a todos los directivos, trabajadores y voluntarios que también han sido inoculados, como nuestra Elena, Emilio -chico nuevo en la oficina-, Martín, Rosa, Tina, Isabel y nuestro incombustible Antonio, que está, aunque diga que no. Rememos más fuerte.

Gracias a Lucía, Álvaro, Pepe o papá, Isa y Sergio, Lola y Miguel, al grupo de baile del IES Mediterráneo y a los alumnos del Conservatorio con su profesora Gloria al piano. Sois un lujo. Vuestro arte es nuestro tesoro.

Dejen que le haga un hueco muy especial a las familias, que nos quieren, nos apoyan, nos cuidan, nos miman, nos abrazan cuando los necesitamos, y también cuando no, con los que nos enfadamos, discutimos, gruñimos y renegamos. Gracias por ser nuestro principal apoyo, nuestra verdadera esperanza. Gracias por ser nuestro cielo.

Termino con los dos faros con los que llevo semanas pasándomelo pipa para organizarlo todo. Digo faros porque ambos emiten luz. Obsérvenlos bien y lo comprobarán. Mariángeles y Juan Laureano brillan con tanta intensidad que resulta imposible no quedarse completamente deslumbrados. Y gracias Erica, con c, por prestarme tu guitarra.

Seguro que me dejo a alguien. Pido perdón de antemano. Quiero culminar con lo más importante. Está I Gala Benéfica «Cartagena no es rara» se ha hecho por y para las personas, para que todo aquel que lo necesite tenga a su disposición a cualquiera de las tres asociaciones que asistimos y ayudamos a quienes padecen alguna enfermedad rara en nuestro municipio. Somos la Asociación del Síndrome de Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud (Ansedh), la Asociación de Enfermedades Raras D’Genes y la Asociación Retina Murcia. Si os podemos ayudar, aquí nos tenéis. Seguro que seréis vosotros los que acabaréis ayudándonos. Porque somos como vosotros, personas. También os necesitamos.