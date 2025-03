El ‘community’ será juzgado

Sábado 22. Peta mañanero

Cuanto más conozco a los jóvenes de la generación Z, más me fascinan. No beben ni fuman ni consumen drogas. Son disciplinados, madrugadores, y veneran su cuerpo como un templo que esculpen cada día en el gym. Su lema es «gana la mañana y ganarás el día». La frase motivadora que teníamos los más ‘sanos’ de mi generación era «peta mañanero atonta el día entero».

Los Z no desfasan en los bares ni se enzarzan con porteros de discoteca (yo me he peleado hasta en mandarín), porque rara vez pisan esos antros jurásicos de perversión. Prefieren la seguridad del mundo virtual, a salvo de interacciones sociales y fluidos humanos.

Te observan con una mezcla de pena y superioridad moral cuando pides una pizza con cerveza. Para ellos, la comida chatarra es sinónimo de falta de voluntad. Su dieta se compone de poke bowls, mocktails o bebidas energéticas de diseño. Todo saludable y/o muy ‘aesthetic’. Y de postre, unos suplementos de colágeno y proteínas.

Domingo 23. El miedo como motor

A diferencia de mi generación, los Z no hacen de cada revés vital una tragedia griega ni se abandonan a esa espiral autodestructiva de Ben & Jerry’s y maratones de Sexo en Nueva York. Son funcionales, estables y emocionalmente asertivos. Elaboran sus traumas en terapia y jamás se saltan su rutina de ‘skincare’.

Reconozco que siento una admiración que roza la envidia por los Z. Y eso que sé que detrás de su estilo de vida monacal e intachable no hay unos principios morales ni una convicción personal profunda, sino simplemente un pavor inconfesable: el miedo a envejecer.

Lunes 24. Ciudad de vacaciones

Los medios de comunicación se hacen eco de un vídeo difundido por Donald Trump en sus redes sociales, creado por la IA, que presenta una visión grotesca y surrealista de la Franja de Gaza. En él, Elon Musk lanza billetes a niños gazatíes, mientras Trump y Netanyahu disfrutan de un mojito en una tumbona, como dos jubilados en Marina d’Or. Un escenario delirante bautizado como ‘Trump Gaza’.

Fotos de perfil La elección de la foto de perfil da para un estudio jungiano de la personalidad. Los prácticos suben un selfie sonriente y sin complicaciones; los perfeccionistas hacen lo mismo, pero con filtros, esquivando el paso del tiempo cual Dorian Gray. Los prudentes optan por paisajes evocadores. Los cabeza de familia suelen elegir una foto de su ‘mini yo’, es decir, de alguno de sus nietos. Los que van de discretos, pero en el fondo quieren llamar la atención no ponen nada, y los inseguros cambian de foto cada cinco minutos. Los asiáticos, cuya identidad individual está supeditada a la colectiva, prefieren avatares: personajes de anime, conejitos, furbys… Yo soy de paisajes, como el de esta carretera infinita que tomé en Lanzarote. ¿Y usted?

Martes 25. ASMR

Si este vídeo produce escalofríos, hay otro publicado en X por la cuenta oficial de la Casa Blanca, aún más perturbador. Se trata de una filmación de 40 segundos que utiliza la estrategia de marketing sensorial ASMR, un recurso que intensifica los sonidos para generar sensaciones de placer y bienestar, muy popular en redes sociales.

El vídeo lleva el título «ASMR: vuelo de deportación de inmigrantes ilegales». En él, vemos a personas atadas de pies y manos conducidas a un avión para ser deportadas, mientras se escucha amplificado el sonido de los grilletes y las cadenas que arrastran. Esta abominación, diseñada para provocar el regocijo de Trump y sus seguidores, ha alcanzado 100.000 ‘likes’ y más de 103 millones de visualizaciones.

Miércoles 26. Goebbels

Si Joseph Goebbels estuviera vivo, no podría sentirse más orgulloso de este contenido viral que, al igual que la propaganda nazi, busca deshumanizar al ‘enemigo’ -en este caso, los migrantes- trivializando su sufrimiento y transformando su humillación en un espectáculo para el entretenimiento colectivo.

Jueves 27. Eichmann

Detrás de las redes sociales de ciertos líderes políticos e instituciones públicas, hay un community manager que, con la excusa de ganar seguidores y ‘engagement’, fomenta el odio y la violencia. Un creador de contenidos que, detrás de la pantalla del último iPhone, prioriza la viralidad sobre la humanidad. Ya sea como cerebro de la estrategia, a lo Goebbels, o como simple ejecutor de órdenes, cual Eichmann, el community también será juzgado.

Viernes 28. Arendt

«El mundo de la política en nada se asemeja a los parvularios; en materia política, la obediencia y el apoyo son una misma cosa», Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal (1963).

Suscríbete para seguir leyendo