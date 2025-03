Ana Isabel Casas Torres: 'Solidarios con el destino'

Ana Isabel Casas Torres. / Juan Ballester

Sucede a veces que la persona que escojo para retratar no lo es tanto por ella misma como por lo que representa, por aquello a lo que está sirviendo de intermediaria y que, a la postre, es el objeto final de su presencia aquí, es decir, en mi estudio o, si queremos afinar aún más, en mi vida.

Bueno, una vez que releo lo que acabo de escribir, lo medito un poco más y tampoco es exactamente eso lo que quería decir. Es verdad que Ana Isabel Casas Torres aparece hoy aquí, sobre todo, como representante de Solidarios para el Desarrollo (una asociación de ámbito nacional compuesta de personas voluntarias comprometidas con quienes sufren la exclusión social, la discriminación y la soledad), pero, indudablemente es ella misma, su persona, con quien quiero ‘autorretratarme’. Y es que no creo que exista nada en nuestra cultura o en nuestra sociedad a lo que no debamos ponerle una cara concreta, una mirada, una actitud, una existencia…; sí, tan pasajera como real, pero, al mismo tiempo, tan ideal como concreta. Para uno, Solidarios no es un ente abstracto con unos fines plausibles, sino que es la verdad y la bondad de esta mirada de Ana, el timbre dulce de su voz, su saber estar sin necesitar ocupar un espacio…

Pues bien, como entre los colectivos a los que se dirige esta asociación también se incluye a las personas que cumplen condena de privación de libertad, es por lo que, al parecer, fui invitado no hace muchas fechas para impartir en la cárcel Murcia II una charla sobre fotografía. Durante toda una mañana de sábado Ana fue mi conductora, mi guía, mi embajadora, mi soporte, mi garantía…

Ya había tenido la experiencia de compartir espacio y tiempo con reclusos, pues al poco de jubilarme estuve impartiendo un curso de fotografía en la antigua cárcel de Sangonera la Seca. Pero el hecho de volver a entrar en una prisión, de volver a estar cara a cara con ellos, te provoca unas extrañas sensaciones difíciles de olvidar. Es verdad que tu mente llega colonizada por unos sentimientos de justicia social, por ese necesario equilibrio entre el daño causado y el castigo compensatorio a través del cual las sociedades hemos interiorizado de una forma mucho más racional ese otro sentimiento humano llamado venganza. Sin embargo, una vez vencidas las barreras, acortadas las distancias, cuando te encuentras frente a cualquiera de ellos (sean las que sean sus causas), sólo ves al ser humano privado de libertad, no sus circunstancias, de ahí que comiences a empatizar de una forma mucho más acelerada con que lo harías en cualquier otro medio.

Pero voy más lejos, los miras, los oyes, los tocas y, de repente, te reconoces. Esa persona que ahora te habla eres tú mismo hablándote desde otra cáscara, otro lugar, otro tiempo, otro destino.