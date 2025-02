Hablemos como Dios manda

En mi afán de criar hijos medio educados, que se les pueda sacar sin correa ni bozal, durante la cena dije que no se abalanzaran sobre la comida, porque «esto no es una merienda de negros». Para mi sorpresa, estallaron de risa. Nunca habían oído esa expresión, se partían pensando por qué una merienda de negros era una batalla campal. Pero, al mismo tiempo, me advirtieron de no decirlo fuera de casa. Entendí perfectamente su consejo: la policía antincorrección del lenguaje racista, sexista, clasista y en general antisentido común y antisimplificación me podría sancionar.

Qué quieres que le haga yo, si la imagen que evoca en tu mente «una merienda de negros» deja de tener sentido si los que meriendan son blancos. Pero cómo explicarlo sin que la Gestapo del lenguaje me detenga. ¡Qué tiranía, y qué atentado a la libertad de expresión!

Lo siento por quien se ofenda, pero me gustó mucho ver en mis hijos un destello de sentido crítico. Que consideren claramente una dictadura el hecho de tener que sacar la cinta métrica cada vez que abres la boca.

Pero claro, menudo problema tenemos. Resulta que a mí me encanta terminar la comida con un poco de chocolate negro ¿Cómo le llamaré?, ¿chocolate sin nada de leche?, qué pereza.

Sólo en el ámbito culinario hay un montón de cosas que ya no podré pedir. ¿Ya no se dice brazo de gitano?, ¿ahora es «brazo de individuo integrante de una minoría étnica»?

Si a mi hijo le pirran los huesos de santo, ¿cómo le decimos? Porque un tema tabú total para la policía lingüística es todo lo religioso. Habrá que decir «huesos de persona de elevada espiritualidad», no vaya a ser.

La palma se la llevan los pastelillos rellenos de cabello de ángel. Si nombrar a los ángeles es ofensivo, porque hay mucha gente que no cree en ellos, ¿habrá que pedir pastelillos rellenos de cabello de seres creados por Dios para su gloria? Eso es peor, porque si no creen en los ángeles, mucho menos en Dios. ¿Y cómo le llamamos? ¿«Sumo Hacedor»? Ten en cuenta que a algunas personas que no creen en Dios, les molesta que tú si creas. A ver qué hacemos.

Te digo que los pastelillos de cabello de ángel serían lo más. Imposible nombrarlos con la dictadura lingüística. Imagínate pedir en la pastelería «pastelillos de cabello de seres creados por el Sumo Hacedor para su gloria». No te da tiempo a comértelos. Cierran la pastelería antes de que termines de pedirlos.

Para no seguir con el tema gastronómico, no se te ocurra decir eso de «te temo más que a una lancha de moros». Prisión directa, por lo menos. Para esta expresión mejor no buscar alternativa. Puede ser un delito léxico-gramatical, en grado de tentativa.

¿Cómo hemos llegado a este punto de estupidez colectiva? Yo me rebelo. No lo aguanto más. Voy a coger todo eso de la corrección lingüística y lo voy a mandar a la masa frita. O en nuestro idioma, lo voy a mandar a la porra.

