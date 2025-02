Un ejército de estafadores

Como todos los inventos que facilitan y abaratan la comunicación, el correo electrónico y los SMS tienen una doble cara, una positiva y otra negativa. La positiva la experimentamos cada vez que nos comunicamos sin coste alguno y de forma instantánea, hasta el punto de que el correo postal se ha quedado para vestir santos, que es otra forma de decir que solo sirve para cumplir funciones marginales, como la comunicación oficial o la publicidad. El sistema de mensajería instantánea tuvo su boom en los inicios de la telefonía móvil, aprovechando al parecer la capacidad marginal de procesamiento con la que contaban los primeros sistemas operativos. La parte negativa es que los estafadores cuentan con un par de medios gratis e instantáneos para intentar estafarnos.

Pero para estafar se necesita, por lo visto, estafadores. Tailandia ha llevado a cabo una operación policial con ayuda militar para desmantelar una comunidad de decenas de miles de personas que trabajaban en condiciones de semiesclavitud en países fronterizos como Camboya, Laos o Myanmar (la antigua Sri Lanka). Bajo el control de las mafias chinas, esta gente es la que se ha dedicado los últimos años a hacer creer a septuagenarias que habían despertado el deseo amoroso más profundo en un capitán de marines norteamericano destacado en Filipinas que después resultaba tener una hija con cáncer que había que operar en una clínica especializada de Honolulu. Eso y cosas mucho más sutiles como que un trabajador te pida que cambies en tu contabilidad la cuenta para ingresar su nómina. De las cartas nigerianas hemos pasado a estafas más sofisticadas en la que se necesita simplemente hacer click en un enlace para absorber todos tus datos y con ellos manipular tus cuentas.

Por lo que ha trascendido, estos supuestos ‘esclavos’ no lo eran tanto, aunque sí estaban sometidos a las típicas artimañas de los traficantes de personas. Estos ponen anuncios en medio mundo con el reclamo de dinero fácil en un ambiente confortable de trabajo, lo que es verdad hasta cierto punto (comparado con otros trabajos físicamente más exigentes). Las penas a estos traficantes dependerán del nivel de coerción, que sospecho no será grande. No será un negocio fácil de terminar.

Y ahora será infinitamente más productivo con las inteligencias artificiales plenamente operativas. A partir de ahora, no nos podremos fiar de nuestra madre, literalmente. Si nos llama para pedirnos dinero, probablemente será una estafa.

