El viento y las ramas

Antiguamente ocurrían sucesos admirables. Los dioses y los hombres vivían en estrecha familiaridad, raro era el día en que los asuntos divinos y los humanos no se mezclaban. Acontecían sucesos tales, que nadie podía explicar. Los hombres virtuosos volaban sobre rayos de luz o sobre las nubes; fácilmente podían ser vistos el dragón y el fénix cruzando el cielo hasta las estrellas. Cuando los dioses mismos no se manifestaban, ocurrían otras muchas cosas dignas de ser guardadas en la memoria de los ricos y de los pobres, pues todas las gentes, aunque no sean ‘bodhisattvas’, se abren paso en la selva de la vida y forjan cada día sus propias historias.

Y así cuentan que en las montañas de Odae vivían dos bandidos ocultos, pero su vida era tan austera y justa como la que llevan los sabios taoístas. Un día, un geomántico que se adentró en las montañas en busca de piedras y minerales para sus rituales mágicos, fue sorprendido por la noche en mitad de aquellas ásperas soledades. Se dirigió a una pequeña choza, que resultó ser la misma de los dos sabios espadachines, y como de allí salía una tenue luz, pidió refugio. Los dos bandidos no lo rechazaron, prestaron el sacrosanto derecho de la hospitalidad, pero le ocultaron que estaban a punto de salir en un viaje de venganza para saldar una antigua deuda y honrar la memoria de un camarada caído.

Pese a todas las prevenciones, el inesperado huésped vio cómo preparaban sus espadas, con las que habían de consumar el castigo contra un traidor que había logrado eludirlos durante años, a quien ellos pacientemente habían seguido el rastro y sus correrías, como buenos cazadores. Para salvar su cabeza el geomántico juró guardar silencio y los bandidos le perdonaron la vida. Cuando finalmente regresó a su aldea, escuchó las noticias sobre la extraña muerte de un hombre, notable local, de pasado oscuro, que amasó una fortuna después de haber traicionado a tres bandidos, uno de los cuales habría sido ejecutado mientras que los otros dos pudieron emboscarse en las montañas. Nadie escuchó un sólo grito en sus aposentos ni se supo jamás cómo allanaron su hogar, pero el cuerpo apareció acribillado con certeros golpes de espada.

'La concubina Yang Guifei', ilustración de 1933. / L. O.

En otra ocasión yo mismo escuché el siguiente hecho asombroso, aún parecía fresco en la memoria de mi interlocutor, y, sin embargo, era ya venerablemente antiguo. Un gobernador cruel y en exceso severo había castigado a una cortesana por ejercer su oficio con demasiada dedicación y pasión. La acusó de conducta escandalosa y la condenó a sufrir golpes y latigazos como escarmiento; con la cara hinchada y los huesos quebrados, no volvería atraer a nadie ni a inspirar deseos de adulterio. La célebre concubina, antaño hermosa, había desaparecido sin dejar rastro ocultando su rostro desfigurado de la mirada de las gentes. Se cuenta que murió allí, recluida entre las grutas cercanas al templo de la pagoda blanca, pero con el concurso de inmortales espíritus taoístas y de la misma bodhisattva Guan Yin, diosa de la misericordia, fue devuelta la belleza a la prostituta sagrada como recompensa, porque durante toda su vida había rendido culto con su cuerpo a la sagrada unión del Cielo y de la Tierra. Al fin regresó de entre los muertos y buscó a su amante favorito para yacer con él y llevarlo cada noche consigo al reino de las sombras para espanto de su aterrorizada familia, hasta que ambos desaparecieron y jamás fueron vistos de nuevo.

Tales cosas ocurrieron en tiempos lejanos, ahora el santuario de la pagoda blanca se hunde bajo el peso de las ruinas. Quizá antaño fuera frecuentado por espíritus sabios, acaso las mismas huellas de las pisadas de Buda quedaron grabadas en su roca, pero el fluir constante de los días ha acabado por borrarlas. La selva ha engullido las rocas de los templos y monasterios. Las raíces crecen a través de puertas y ventanas cegándolas; los simios pueblan sus alturas y sus suelos tienen ahora huellas de tigres merodeadores. Nadie recuerda ya las hazañas de aquellos bandidos dotados de un poderoso sentido de la justicia, sus nombres se han unido al de los gobernadores crueles e injustos, envueltos en el silencio; tanto los buenos como los malos reposan todos sepultados en lo más profundo de un valle oscuro, opaco crisol en que se forjan la nada y el olvido, origen y destino último del mundo, pues un mismo camino conduce inexorable, tanto a los que recuerdan como a los que son recordados, hacia la inexistencia, el punto final que aguarda a todas las cosas.

