Parones forzosos

Hay ocasiones en que no tenemos más remedio que parar. Y esta es una de ellas. Por cuarta vez en once años me he sometido a una intervención quirúrgica relacionada con mi pierna izquierda. La casualidad ha querido que ocurra justo en el aniversario de la primera vez. Entonces fue en New Jersey, en Estados Unidos, donde me encontraba disfrutando de un permiso sabático. Un mal paso sobre el hielo me provocó una fractura trimaleolar en el tobillo izquierdo y dio al traste con mi estancia en la Universidad de Cornell, en Ithaca, en la experiencia más extraordinaria que he vivido a nivel académico y personal.

A finales del mismo 2014 me extrajeron las placas y tornillos que habían fijado la fractura y la habían permitido consolidarse, y aunque mi tobillo no ha vuelto a ser el mismo, experimenté mejoría, o eso quiero pensar. Por eso me aventuro otra vez, tras la fractura de pilón tibial y peroné que sufrí el 13 de agosto de 2022 en el glaciar del Ródano, en el Furkapass suizo, a pasar por quirófano para que me extraigan la osteosíntesis.

Y es que dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Yo confío en no volver a vivir algo así de nuevo, y menos en el extranjero, con las complicaciones que esa circunstancia añade al hecho ya de por sí traumático en el sentido literal y figurado del término.

Y también espero que la intervención quirúrgica consiga su propósito y el resultado sea satisfactorio, pues no siempre es posible extraer el material. Hago votos por que así sea. En la necesaria etapa de sosiego para la recuperación, que implica hacer un alto en el camino y dejar de acudir al trabajo y a los eventos culturales que proliferan en nuestra ciudad en cualquier época con una oferta variada y atractiva, habré de contentarme con seguir los detallados relatos que puntualmente realiza y comparte en redes sociales Antonio Garrido Hernández, a quien propondría como cronista cultural de la región de Murcia.

Gracias a esas descripciones minuciosas, llenas de enjundia, que revelan a un crítico inteligente y sagaz es posible imaginar lo que debe ser la bilocación. Bromeábamos hace unos días con el hecho de que la memoria, pasado un período de tiempo, no es capaz de discernir lo realmente vivido de aquello que nos han relatado.

Como cuenta el padre Guido Sarducci, personaje de ficción creado por el comediante americano Don Novello, a propósito de su idea sobre la Universidad de los cinco minutos, según él mismo me dio a conocer. Gracias, Antonio Garrido, por tu labor y por compartir generosamente tus conocimientos e impresiones, y felicidades por esa curiosidad inagotable.

