‘Nü shu’, escritura de lágrimas

En la Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, celebrada en Pekín en 1995, Yang Huanyi, una de las principales representantes de China, entregó un valioso material de estudio, recopilado por la prestigiosa Universidad de Tsinghua. Con este acto quería compartir con el mundo un legado de solidaridad entre mujeres que se transmitió de generación en generación: el único sistema de escritura creado por y para las mujeres: el ‘nü shu’.

A partir de la muerte de Yang -la última mujer que hablaba y escribía nü shu de forma nativa- en 2004, los gobiernos locales de China empezaron a prestar una atención especial a esta escritura, a esta cultura. El nü shu fue inscrito en el Registro Nacional del Patrimonio Documental de China y fue incluido como patrimonio cultural inmaterial de China por el Consejo de Estado. Para el director del Museo del Nü Shu, en la isla Puwei, «esta cultura es la quintaesencia de la sabiduría colectiva de las mujeres de Jiangyong».

Fue en ese distrito dónde nació esta escritura femenina o escritura de la mujer, que adapta trazos filiformes y oblicuos a partir de los caracteres chinos, más cuadrados. Se trata de una escritura de gran simplicidad y de una caligrafía muy estilizada.

Caracteres del lenguaje 'nü shu'. / L. O.

En cuanto a su origen, la teoría más aceptada es que mujeres que vivían en la provincia de Hunan, ya en el siglo III de nuestra era, desarrollaron el nü shu como forma de comunicación entre ellas. Sin embargo, a primera prueba de su existencia, la encontramos en una moneda de bronce del siglo XIX que contiene una inscripción de ocho caracteres nü shu: «Todas las mujeres bajo el cielo pertenecen a la misma familia». También existe una teoría, o leyenda local, que sitúa el origen en Hu Yuxiu, una concubina real que destacaba por su inteligencia y quien utilizaba un código secreto para comunicarse con las mujeres de su casa natal para expresarles su soledad y sufrimiento.

La necesidad de estas mujeres de compartir sus sentimientos y sus emociones fue el origen de esta escritura. Así, estas campesinas analfabetas, sin tener acceso a la educación y a la escritura de los hombres, el nan shu, crearon una expresión lingüística propia con más de 600 caracteres.

Conscientes de la desigualdad, respondieron de un modo silencioso a la dominación masculina, creando un legado de solidaridad que unió a generaciones de mujeres que tenían en común la búsqueda de su propia identidad frente a la opresión.

Eran mujeres del mundo rural, en una sociedad feudal, que tras el matrimonio forzado abandonaban a sus seres queridos y se veían aisladas en su nuevo hogar. Usaron esta vía de escape para compartir sus secretos más íntimos, pensamientos y emociones, consolándose de las penalidades de su nuevo rol de esposas. Esta forma de expresión no utilizaba únicamente el formato libro, sino otras muchas alternativas con el fin de conservar su mensaje en canciones, bordados, abanicos, cinturones, pañuelos y jarrones. Además, el nü shu se transmitió de forma oral y sirvió para realizar cantos y rezos.

Los «cuadernos del tercer día», ‘sanzhaoshu’, son bordados escritos para aconsejar a las recién casadas, tres días después del matrimonio. En ellos, la madre de la novia y sus amigas expresaban sus buenos deseos para el futuro y, también, su dolor y tristeza por la pérdida. En las cartas entre las hermanas juramentadas, las jóvenes que pertenecían a un círculo de bordadoras, que no compartían relaciones de sangre, manifestaban, de dos en dos, su fidelidad y compromiso mutuo. Además, las mujeres escribieron sus autobiografías y transcribieron canciones y acertijos en nü shu. Desgraciadamente, muchas de estas obras no han pasado a la posteridad: algunas mujeres pedían, antes de morir, que un escrito concreto las acompañara como ajuar funerario. Muchos otros se perdieron durante la Revolución Cultural de 1966, no solo debido a la desconfianza que provocaba un sistema de escritura secreto y exclusivo de mujeres, sino por el hecho de pertenecer a culturas antiguas y considerarlos «libros de demonios». Tras la Revolución, las mujeres tuvieron acceso a la educación y las nuevas generaciones dejaron de utilizarlo.

Todas estas producciones constituyen un corpus de gran valor de información para la investigación no solo lingüística, sino para cualquier área de las ciencias sociales y humanidades. Y así lo entendió Zhao Liming, quien, junto a su equipo de la Universidad de Tsinghua, recopiló y tradujo casi todos los documentos existentes, publicando cinco volúmenes de obras en nü shu.

Como ya se ha dicho anteriormente, fue a partir de la muerte de Yang Huanyi cuando aumentó el interés por preservar y dar a conocer esta cultura. Cabe destacar la publicación en 2005 de Snow Flower and the Secret Fan (El abanico de seda) de Lisa See, y su adaptación cinematográfica, y el documental Hidden Letters. También el célebre compositor chino Tan Dun quiso aportar su talento para salvar esta escritura del olvido y, tras investigar y reunirse con seis mujeres capaces de escribir nü shu, compuso la sinfonía Nüshu, canto secreto de las mujeres, cuyo instrumento central es el arpa, que suena como «un relato de mujer que solloza». Desde 2013, grandes orquestas han coproducido este poema sinfónico en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo.

Esta es una muestra más de la capacidad de las mujeres por superar la opresión y la falta de oportunidades, creando un sistema propio de educación que les permitió desarrollar relaciones fuertes y profundas.

