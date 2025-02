Mamografías

Generalmente vacío el buzón de casa una vez por semana. La publicidad y el malgasto de papel abundan, de alguna manera ya sabes lo que vas a encontrar. Bancos que te recuerdan por qué te levantas religiosamente cada mañana para no faltar al trabajo; algún centro comercial recordando una fecha señalada como manera exótica de más promoción en sus productos; Sercomosa, que, a pesar de tener a la mitad de molinenses en el más profundo abandono, no perdona la emisión de su misiva; facturas y más facturas, etc. A veces pienso que el fin de la libertad empieza con el primer contrato de luz, gas y agua a tu nombre, poca escapatoria queda cuando las multinacionales disponen de tu número de cuenta...

Y, bueno, otras más alegres: Correos me recuerda con frecuencia que tengo un paquetito en la oficina más cercana y las bandas que me tienen en sus oraciones y, por ello, me siento una privilegiada al recibir la nota delatora de un nuevo ‘single’ y trastes de ‘merchandising’, vaya desde aquí mi gratitud a Sra. Robinson, Ringotones o Montana Stomp, que elaboran verdaderas joyitas para sus promos.

Ya no se escriben cartas como las de antes, hemos perdido tanto dando portazo al género epistolar que me invade la pena al recordar esas postales que llegaban desde cualquier parte del mundo mientras los amigos andaban de Erasmus o Interrail. Tal vez sea un desacierto mostrar añoranza por la correspondencia de antaño, otra mentira de la memoria, pero un recuerdo bonito.

Todo esto para contar que ayer abrí el buzón con la esperanza de recibir una nueva tarjeta de crédito, ojito con la integridad que le otorgamos a las compras ‘online’, a veces te ‘hackean’. Y ahí estaba el trozo de plástico para recordarme que puedo seguir gastando con el beneplácito de un crédito

Aunque en este caso había otro sobre, uno que contenía «documentación sanitaria». Una cita programada por algoritmo para realizarme la primera mamografía en el Servicio Murciano de Salud -mi empresa, con permiso de esta editorial y la del Ruta 66-, bendito sistema sanitario el que aún tenemos. Esa carta en concreto te recuerda que has pasado el ecuador de tu vida, que tal vez la belleza está a punto de convertirse en cualidad interior y, posiblemente, estés a punto de firmar un pacto con la soledad o te empuje a maniobrar con un amor para toda la vida, que dentro de un suspiro vas a tener más años que el hilo negro. Pero esa carta también ha sido un soplo de calma.

Claro que nos merecemos una sociedad que nos cuide y piense en las mujeres, una sociedad que te escriba y remarque en negrita sobre blanco una prevención detectora en nueve de cada diez tumores, y que con esa prueba que conseguimos y meritamos, las tasas de supervivencia variaron al 86,9%, porque algunas cartas, como esta al dictar tu asistencia a una mamografía regular, sencillamente salvan vidas.

