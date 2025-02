Ven Capitán Trueno

Contaba Ángel Montiel la semana pasada que tuvo un encuentro en la Feria del Libro Antiguo con Alberto Núñez Feijoo y López Miras, que Feijoo se quedó mirando unos volúmenes del Capitán Trueno, a la vez que citaba una estrofa de la famosa canción de Asfalto, ante la perplejidad de López Miras, que no sabía ni la música ni la letra, menos aún del héroe de las historietas. Cierto es que a Núñez Feijoo le correspondía saber del héroe de historietas y del grupo siquiera sea por edad, pero lo que sorprende es la completa ignorancia de López Miras.

Recuerdo cuando empecé a leer mentalmente. Ya tenía soltura y leía todo lo que veía. Una noche de verano, leía una historieta del Capitán Trueno, una aventura en la que viajaba en su globo aerostático. Pero mi voz de rapaz incordiaba en la tertulia de los mayores. Después de varias admoniciones para que bajara la voz, mi prima Consuelo hizo de puente generacional: «Puedes leer sin decir las palabras; como ya las reconoces, te las dices en tu cabeza sin que salgan de tu boca y así lees como los mayores». ‘¡Et voilà le miracle!’

En aquella España tardofranquista y para un pipiolo que empezaba a escribir con los cuadernos de caligrafía punteada de Rubio, El Capitán Trueno nos introdujo en el género de aventuras, en el que seguiríamos con Julio Verne o Emilio Salgari; en mi memoria, incluso anteriores a Ulises o Aquiles.

¿Tanto ha cambiado el mundo que López Miras no conoce al Capitán Trueno? Es posible que sus héroes infantiles sean los de Marvel, que tienen superpoderes que los hacen invencibles, hasta el punto de hacer irreconocible su humanidad. Al contrario que el Capitán Trueno, que luchaba contra los malvados, tiranos que tenían sojuzgados a pueblos enteros, a humildes campesinos o a pescadores de ribera, cuando no tenían secuestrada a una joven doncella huérfana de padre y heredera del reino. El héroe en permanente lucha contra las injusticias, sólo con valentía y sagacidad podía enfrentarse a fuerzas notablemente superiores a la que él podía concitar junto con sus amigos Goliath y Crispín. Ocasionalmente, se les unía la reina Sigrid de Thule, con la que Trueno mantenía un eterno noviazgo, porque la censura no permitía llegar a más en aquella relación extramarital.

No había dobles lecturas, aunque Víctor Mora, su creador y guionista, pudiese tener algún problema con la censura, tan intransigente como pacata. Tiempo más tarde, fue militante del PSUC, pero en los tiempos de la dictadura también había que comer. Cervantes lo explica: Metafísico estáis -dice Babieca-. Es que no como -Responde Rocinante-. A lo que replica Babieca: Quejaos del escudero. Y nuevamente Rocinante: ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia, si el amo y el escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante?

Asfalto, la banda de rock del siglo pasado que tan bien conoce Feijoo, era muy explícita en los tiempos de tribulación de la Transición: «Si el Capitán Trueno pudiera venir, / nuestras cadenas saltarían en mil. / De él aprendimos que el bueno es el mejor, / aunque al pasar el tiempo comprendimos que no».

El desconocimiento de López Miras de algunos referentes generacionales es tan chocante como la indolencia de Feijoo, que no compró un tomo de las aventuras del Capitán Trueno, siquiera fuese para regalárselo al murciano: «anda toma, lee y aprende», para añadir «...de dónde venimos y lo que fuimos». El Capitán Trueno luchaba por los oprimidos, tenía claro que había principios por los que merece la pena darlo todo y, sobre todo, era sagaz y astuto como el Ulises homérico.

Del primer aprendizaje que tuve con el Capitán Trueno empecé a entender que la lectura mental permite una mayor concentración y ya fue un no parar. Pero el salto generacional que nos separa de los jóvenes es harto preocupante. Un pasante que tuve, inteligente y espabilado de por más, me sorprendió un día en González Palencia. No había leído La Isla del Tesoro. No dudé un instante en regalársela. Le entusiasmó, como no podía ser de otra manera, aunque fuese a los 25 años.

El mundo ha cambiado tanto que ahora nos gobierna el Gran Batracio Verde (o color panocha) y el Capitán Trueno no nos puede salvar, sólo nosotros.

En la polémica por la condonación de la deuda autonómica, bastaría un título de Woody Allen: Toma el dinero y corre, pero a algunos también habría que explicárselo.

