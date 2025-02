Los problemas de Vox

La ultraderecha encontró hace tiempo una mina de oro en forma de un nicho de votantes fieles hasta el paroxismo: los que odian a los inmigrantes por encima de todas las cosas. El odio (como todos los sentimientos enraizados) es completamente irracional, y si hicieran un escáner cerebral a los odiadores, probablemente la parte reptiliana se encendería como un árbol de navidad. En el odio al inmigrante se concentran miedos ancestrales, empezando porque el de que los miembros de la tribu enemiga se beneficie a tus mujeres y tengan descendencia con ellos. Es un pensamiento insoportable. Por eso el rapto de las hembras del vecino siempre ha sido motivo de guerras y enfrentamientos entre tribus rivales.

Además del tribalismo y los genes egoístas (Richard Dawkins dixit), en el odio a los inmigrantes se suma también el miedo a perder el trabajo propio en manos de esos arribistas. También se concentran todas las quejas sobre los servicios públicos y subsidios de todo tipo. Los inmigrantes, según los odiadores, copan las urgencias médicas, los puestos en las guarderías públicas y se llevan para casa todas las ayudas sociales disponibles, con razón o sin ella. Todo esto es una puñetera mentira, por supuesto. Se olvida que los inmigrantes están en edad de trabajar y tienen toda una vida por delante para cotizar y pagar nuestras pensiones.

Victor Orban, el decano de los reaccionarios de ultraderecha, fue de los primeros en explotar esa mina, coincidiendo con la crisis migratoria Europa por la guerra en Siria. Lo del Brexit fue fruto de la misma tendencia, con el absurdo temor a los turcos invadiendo la UE, según la alucinógena visión de Nigel Farage.

El último exponente, por supuesto, es Donald Trump, presidente con el inestimable apoyo de muchos hispanos a los que prometió deportar. El problema para nuestro ultraderechista de comunión diaria (Santiago Abascal) es que la inmigración no preocupa a la mayoría de los españoles, excepto a sus votantes, por supuesto. Votantes que sin duda da irán a menos cuando interioricen el servilismo del personaje al nuevo emperador de todas las Américas.

No en vano el franquismo siempre tuvo una vena antiamericana, con el recuerdo del expolio de nuestras colonias por parte de los predecesores de Trump como telón de fondo. En definitiva, no se puede ser patriota y lamerle el culo a Donald Trump simultáneamente, aunque no le quede nada español por conquistar.

Suscríbete para seguir leyendo