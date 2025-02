Área III de Salud: un agravio intolerable

Te oigo, Fernando, defender de forma recurrente la «igualdad entre españoles» y, sin embargo, en la que llamas «la mejor tierra del mundo» se acrecienta, año tras año, una discriminación intolerable entre murcianos/as dependiendo únicamente del lugar de residencia. Así, pertenecer al Área III de Salud, teniendo como referencia el hospital Rafael Méndez de Lorca, implica recibir una asistencia sanitaria de peor calidad y mayores tiempos de espera en las listas sanitarias quirúrgicas, de consultas externas o de pruebas diagnósticas. Los datos recientemente publicados, referidos al mes de diciembre pasado, así lo confirman.

Una operación en dicho hospital conlleva un 48% más de demora que la media regional -152 días frente a 107-; acudir a una cita médica especializada, un 64% más -159 días frente a 97-; y hacerte una prueba diagnóstica, en general, un 79% más de espera -50 días frente a 28-. Ningún Área de Salud supera estos tiempos, salvo el Área V en consultas externas -165 días-.

Téngase en cuenta, además, que, en el caso del Área III, casi el 60% de los pacientes no tienen ni tan siquiera una fecha asignada para una consulta o prueba diagnóstica; si la tuvieran, el tiempo medio de espera sería aún mayor.

El análisis de los datos por especialidades o pruebas diagnósticas concretas arroja un resultado aún más descorazonador. Imagínate solicitar una cita para la consulta de Rehabilitación y que te den fecha para dentro de 325 días o más. No pocos pacientes se equivocan de fecha porque no imaginan que se trate de un día y mes de 2026, y suponen erróneamente que se refiere a 2025, a pesar de tener el papel de la cita delante. Si esa misma cita la solicitara un paciente del Área I, su tiempo de demora media sería de 61 días, no de 325. No es de extrañar, por tanto, que, si el paciente puede -insisto, si puede-, busque una solución más rápida en la sanidad privada.

Pero no es solo Rehabilitación, es Urología, Oftalmología, Neumología, Alergias, Ginecología, Traumatología, Anestesia, Otorrinolaringología, Ecografías, Resonancias o Mamografías. En definitiva, un amplio abanico de desigualdad y discriminación que pone en peligro la salud.

Dirás que la culpa es de Sánchez, que nos infrafinancia, pero con los 19 millones que han dejado de pagar los más ricos de esta Región en 2024 por tu bonificación del Impuesto de Patrimonio, seguro que arreglábamos algo, Fernando.