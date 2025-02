Diez padrenuestros y cinco avemarías

Al despertar, he sentido esa inquietante y reconocida sensación en el estómago de que algo no va bien. Preocupado, palpo mi cuerpo, todo está en su sitio. La salud, estable, no duele nada. Pienso en la familia, todos bien según edad. Repaso las necesidades básicas, todas cubiertas. Los amigos, también bien. Amplío entonces el radio de influencia y compruebo una vez más que, en realidad, lo que anda jodido a mi alrededor, para variar, es el mundo entero.

Secuestros, asesinatos, violaciones, robos, guerras…, ¿qué habremos hecho como especie, al margen de comernos la manzana prohibida, para cagarla de esta manera? Porque esto no viene de unos días atrás, ni de unos años, ni de unos siglos, es que, por unos motivos u otros, llevamos así de jodidos toda la vida: condenados a perpetuidad a una existencia «tortuosa y pecaminosa».

De niño, sin poder elevar aún el nivel, incurría inocentemente en algunos de los llamados pecados capitales, aquellos que, aunque la tradición eclesiástica mostraba como la peor parte de la condición humana, eran de fácil absolución: te arrodillabas en un confesionario de madera, le contabas a un señor que estaba dentro lo que quería escuchar y previa imposición de una penitencia te exculpaba de todos tus pecados y ¡hala! a empezar de nuevo.

Sin embargo, estos mismos pecados, expiados en el Purgatorio de Dante e inofensivos en la infancia, con el paso del tiempo adquieren una relevancia notoria y un grado de peligrosidad elevado para quien los comete sin control ni «confesión» y, por supuesto, para sus víctimas.

Santo Tomás de Aquino los definió como «aquellos vicios a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada», y da igual como los llamemos hoy en día, su esencia es la misma y su arraigo en la sociedad actual sigue siendo muy profundo.

Es más, ¿qué seríamos sin ellos? Sin poder sucumbir ante la tentación de sentirnos por encima de los demás y menospreciarlos (soberbia). De conseguir a cualquier precio el dinero y el poder que tanto anhelamos (avaricia). De promover la indignación, el rencor y el ansia de venganza (ira). De comer y beber como si no hubiera un mañana. Vamos, el pan de cada día (gula). De desear, con resentimiento y odio, la fortuna, la suerte o los países de los otros (envidia). De consagrarse a la dejadez y la falta de voluntad para no hacer lo que corresponde en cada momento (pereza). O de sentir un deseo desmesurado por el placer sexual…, ah, pero ¿esto es pecado? Vale, solo si se trata de joder a los demás (lujuria).

Y claro, así ¿cómo va a ir el mundo? pues jodido. Y esto no se arregla ni con diez padrenuestros y cinco avemarías.

