Vox, Trump y los tomates de la Región

La Región de Murcia es la huerta de Europa. Un lugar donde producimos alimentos de primera calidad que, por eso mismo, vendemos en todo el mundo. También en los lineales de los supermercados estadounidenses. Al menos hasta que un reelegido Donald Trump ha iniciado su mandato.

A partir de ahora los aranceles con los que el inquilino del Despacho Oval nos amenaza, pueden ser una realidad que traiga graves problemas a uno de los principales motores productivos regionales. Pueden suponer un palo en la rueda para la venta de nuestros productos allí.

La situación es grave y afecta no solo al sector hortofrutícola y no solo a la Región de Murcia. España es un gran exportador de productos, muchos de los cuales acaban en Estados Unidos. Además, la inflación subirá, porque se encarecerá lo que importemos desde Estados Unidos. Una terrible combinación de precios altos y menor mercado.

Esta guerra arancelaria supondrá un empobrecimiento de la ciudadanía y tendrá unas consecuencias que, como siempre, sufrirán más quienes menos tienen.

Pensemos ahora en un agricultor murciano, podemos llamarle Paco, que tiene unas hectáreas de tierra y se deja la piel para cultivar tomates año tras año.

Paco lleva al día los papeles, trata bien a sus trabajadores y respeta los requisitos medioambientales. Paco trabaja en un sector muy duro, competitivo y exigente, que trae la comida a nuestra mesa.

Aunque parece que Washington está muy lejos de sus tomateras, la política comercial de un empresario llegado a presidente que, o bien es un ignorante de lo que suponen sus decisiones, o bien un inconsciente ajeno al daño que hace, va a ponerle las cosas a Paco mucho más difíciles.

No sabe si le seguirán comprando con los nuevos precios, no sabe si podrá vender en otro sitio y, peor aún, no sabe si tendrá que contratar a menos gente porque producirá menos. El tamaño del mercado disminuye. Un mercado más pequeño es un mercado más difícil.

Paco y sus compañeros lo ven claro: no entienden que ese partido que iba de amigo de los agricultores, que se presentaba en sus reuniones, que repartía folletos, apoye a quienes les perjudican.

Ese autodenominado partido patriota, que incluso forma parte de un grupo que se llama «patriotas», que tenía por bandera a la agricultura, que se llenaba la boca defendiendo al campo, culpando a los demás de todos los males, ahora se pone junto a quienes quieren que Paco deje de cultivar sus productos y contrate menos trabajadores.

Paco ha descubierto que sólo era fachada para ganar votos, que son patriotas, pero de Trump.

Vox, como quien tiene un amor tóxico, busca desesperadamente la foto con su ídolo Donald Trump, no con Paco y sus gentes, que ya no tienen ni el interés ni el glamour que tenían. Fueron utilizados y abandonados.

Los mismos líderes de Vox que hasta ayer gastaban todos los carretes haciéndose fotos junto con los agricultores y sus protestas, ahora se posicionan como enemigos de nuestros intereses regionales.

¿Y qué dice el PP? Su silencio sobre Trump y las medidas en contra de los intereses de nuestros productores es tan grande que se escucha pasar el matojo rodante en medio del desierto americano.

Silencio mientras centra sus preocupaciones en llevarse muy bien con Vox para poder seguir gobernando con su apoyo.

Los socialistas lo tenemos claro, mantendremos el apoyo a nuestros productores y exportadores, seguiremos enfrentándonos a las políticas ultras de Trump y sus acólitos. Y lo haremos en la Región de Murcia, en el Gobierno de España, en el Parlamento Europeo y donde sea necesario.

Paco podrá contar siempre con el PSOE.

