Vuelta a los tiempos de Guantánamo

Se habla mucho de ello. Hay gente en nuestra pequeña Región que comienza a estar preocupada por el panorama político internacional y lo que pudiera afectar a España. Las noticias que nos llegan de las decisiones de Trump, de esas barbaridades que el presidente de EE UU ha puesto en marcha, como las detenciones en masa de inmigrantes y su deportación inmediata, o que vuelva a sonar la palabra «Guantánamo» como destino de presos, que nos trae un tan repugnante recuerdo por lo que supuso de faltas de respeto a los derechos humanos; o la total maldad al responsabilizar a Ucrania del comienzo de la guerra con Rusia convirtiendo al agresor, al invasor, en víctima, siendo Putin el que ha provocado la muerte de miles de hombres y mujeres que solo se defendían. Y digo que hay preocupación porque en conversaciones de bares a la hora del desayuno, en tertulias y en encuentros, este tema sale a colación a menudo.

Veto al beso. Una médica de un centro de salud, que está tomando un café y una tostada con otros compañeros a la hora del desayuno, en un bar cercano al trabajo, hablando del tema anterior: «Yo creo que el día de la jura, ella se puso ese sombrero para que él no pudiera darle un beso. De hecho, intentó dárselo, pero el ala del sombrero le impidió acercarse lo suficiente y se lo echó al aire». Otra mujer del grupo dice: «He leído que, en la Casa Blanca, tienen dormitorios separados». Este tema del beso y del sombrero ha salido ya en varios medios.

Mal rollo. Cada vez que veo una estadística realizada a nivel de toda España en la que señalan en qué orden están las regiones en esta actividad, en aquel estudio social, en el ‘ranking’ de eso o de lo otro, me empiezan a temblar mis ya maduras carnes. La última: estadística de la diferencia entre los sueldos de hombres y mujeres en nuestro país. La menor desigualdad se da en Baleares, con un 4,3%. Y la mayor se da aquí, en la Región de Murcia, con un 20,14%. Qué pena, oiga, y qué vergüenza.

Serie. Hoy puedo hacerles a ustedes una buena recomendación de una serie. Se trata de La vida breve. Se pasa muy bien viéndola. Va de un personaje histórico, Luis I de España, un rey de 17 años que duró ocho meses gobernando porque se murió, el pobre. Se han gastado dinero para hacerla y eso se nota. Recuerda las buenas películas o series de época que se hacen fuera de España, con ambientaciones perfectas (qué palacios, qué muebles y cuadros, qué vestuario) y con actores geniales haciendo comedia que te llena de risas. Especialmente Javier Gutiérrez y Leonor Watling, pero hay papeles más cortos y están trabajados con la misma efectividad. Muy divertida.

Explicación. Una vez más alguien me pregunta si lo que escribo aquí sobre gente que habla o hace cosas me lo invento y le respondo que no, que suelo prestar oídos a lo que algunas personas hablan cerca de mí, y lo que considero interesante lo apunto en mi teléfono. También ocurre que algunos lectores de este periódico me envían mensajes con ciertas observaciones. El único problema que realmente suelo tener es el del lenguaje que utilizamos cuando pensamos que nadie extraño nos oye. Porque aquí, en nuestra Región, se dicen cosas muy fuertes y se sueltan muchos tacos, y pueden no quedar bien en letra escrita.

Es tarde. Una mujer de unos 40 años habla por teléfono andando bastante aprisa por la calle y con expresión apurada, dice:«¡Mira la hora que se me ha hecho y todavía no sé ni qué voy a hacerles de comer hoy!».

Insoportables. Dos hombres parados en el paseo de El Malecón de Murcia, debajo de una palmera mirando hacia arriba: «Mira el escándalo que meten las putas cotorras». Efectivamente, en esa palmera hay un nido enorme de cotorras.

Adiós. Esta semana ha fallecido un buen amigo, Antonio Plaza García, comisario Jefe de la Policía Nacional que fue de Murcia, jefe de la Policía Local de Murcia y de Cartagena, y muchas otras responsabilidades que tuvo sobre sus hombros y que llevó a cabo con ilusión y entrega, llegando incluso a liderar la detención de un comando de ETA, en Tarragona, que preparaba un atentado en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Eso en lo profesional. Y, como amigo, alguien muy entrañable. Todavía el año pasado venía cuando sus fuerzas se lo permitían a nuestra tertulia semanal. Nos conocimos en 1980 y siempre mantuvimos un afecto vivo estuviéramos en la misma ciudad o lejos. Me llamó la semana pasada, quizá para despedirse. Descanse en paz.

Aquí se roba. Como puede verse en la foto, tomada por una vecina en la plaza de San Agustín de Murcia, a la hora de robar, hay gente capaz de todo. Mira que ir a robar en uno de esos depósitos para dejar ropa usada que los del Proyecto Abraham recogen para ayudar a los más necesitados... Además, que está claro que la maniobra que está realizando el caco puede ser peligrosa para él mismo, se juega el físico y podría hacerse daño seriamente. Llama la atención lo bien preparado que lleva el asalto, con su gran cesta de plástico dispuesto a llenarla. O sea, que está organizado y probablemente de este depósito se irá a otro en otro espacio público a hacer lo mismo. Un pobre oficio este de ladrón de ropa vieja, y con un gran riesgo para él.

