Love Original Sin Límites

Imagen proporcionada por Belén Unzurrunzaga del teléfono de su madre.

Perder a alguien querido te da acceso directo a un club al que nunca querrías pertenecer. Nadie nos prepara para ello, pero todos vamos a pasar por aquí. Para lo que tampoco nos prepara nadie es para los trámites que hay que hacer una vez que la persona a la que hemos perdido fallece.

A mi familia y a mí nos cambió la vida con la enfermedad de mamá y poco a poco, con el paso de los años, se establecieron roles entre nosotros: papá el cuidador principal, siempre a su lado, y mi hermano todos los trámites legales, además de los cuidados compartidos conmigo. Si quisiera estudiar medicina, creo que me convalidarían las prácticas. Nadie te prepara tampoco para convertirte en el cuidador de tus padres y en todos los pasos burocráticos que hay que seguir para incapacitar a un familiar o pedir ayudas para la dependencia. Los familiares o los cuidadores están en su mayoría sometidos a mucho estrés emocional y físico, y por si no fuera poco, queda la peor parte, la del papeleo y los meses de espera ante los mil trámites que hay que hacer. A veces me pregunto si quien diseña toda la burocracia que conlleva la atención de una persona enferma sabe realmente de qué va esto. Porque parece que tanto instituciones como empresas, bancos, etc, no tienen ni puta idea de lo difícil que lo ponen. Si en la vida diaria no nos lo ponen fácil, pues cuando tienes a una persona a tu cargo o se te muere alguien, la cosa no mejora, y esta semana lo he comprobado en mis propias carnes.

Dar de baja la línea de teléfono de mi madre me ha resultado una experiencia de lo más desagradable. Rabia e impotencia he sentido, cuando debería haber sido un trámite rápido, pero no. Las políticas de las empresas y su falta de humanidad pueden hacerte sacar lo peor y querer fabricar mi propio lanzallamas para pegarle fuego a todo lo que se me ponga por delante. Llevaba varios meses sin querer afrontar este trámite, dar de baja su número de teléfono, con el que me llamó tantas y tantas veces. Su teléfono se apagó para siempre y pasar de ser algo simbólico a algo real parece una tontería, pero desgarra y duele, vaya que sí duele. Mi hermano y yo -porque sola no era capaz- fuimos a una tienda de telefonía móvil con un poder notarial, ya que éramos los tutores legales de mamá, su fotocopia del DNI y toda la documentación necesaria para dejar solucionado en pocos minutos algo que en el alma iba a doler.

Papá y mamá formaban parte de un paquete de telefonía cuyo nombre era ‘Love Original Sin límites’, de esto me enteré cuando estábamos en la tienda de telefonía dando de baja la línea de mamá, dentro del mal trago que estaba pasando, fue lo único amable que me sacó una sonrisa de todo el trámite. Un amor original sin límites, como el suyo. Volviendo a lo jodido que puede llegar a resultar algo que debería ser muy sencillo, en la tienda de telefonía nos pidieron el certificado de defunción, porque, al parecer, no les bastaba con nuestro testimonio y todo el papeleo legal que llevábamos para acreditar que podíamos responder antes nuestros familiares. No contentos con esto, mi padre, un señor de 86 años, tenía que ir a la oficina como titular de la línea para poder completar todo el proceso, a lo que mi hermano y yo, tras una conversación de besugos explicándoles que éramos los representantes legales de nuestros padres, nos negamos. La conversación con un ‘call center’, imagino con alguien que cobra dos duros y trabaja a tiempo parcial de teleoperador resolviendo mil incidencias, sin ningún tipo de empatía y replicando como un robot la política de la empresa, nos puso bastante nerviosos. La única solución que nos quedaba tras salir de la tienda, jodidos por la impotencia, fue hacer algo que llevaba meses sin querer afrontar. Ir a casa de mis padres, abrir un mueble donde estaba una bolsita que mamá siempre llevaba consigo, sacar su móvil que llevaba meses apagado, que ya no me llamaba, y volver a la oficina para, a través de su número, completar la maldita baja de la línea. Esto a las políticas de las empresas de telefonía les importa una mierda, para ellos es un número de teléfono, un jodido número, para mí, era mi madre, que me llamaba para decirme que me quería, o para preguntarme dónde estaba, o cuando llegaba a casa. Al volver a la tienda, Támara, la chica con la que el proceso había empezado con tensión, a la que le pedí disculpas por mis nervios, acabó entendiendo, o eso creo, que no es fácil pasar por este trámite. Mientras yo apagaba un teléfono para siempre, un tipo en la mesa de al lado se compraba un teléfono con el que le regalaban un patinete y una tele de plasma. La vida es así. Nadie nos prepara para perder a alguien querido. Ya formo parte de ese club al que nunca querría haber pertenecido.