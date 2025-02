No sé si la brava Isabel Díaz Ayuso se ha dado cuenta de que poner la palabra «mierda» cerca del concepto de la muerte de 7.291 personas por un protocolo de triaje polémico es la mejor de las ideas.

«Siempre las mismas mierdas». Posiblemente no se refiera a esas en las que, según testimonios de la UME, encontraron a supervivientes y fallecidos en las residencias de Madrid. Heces que se convierten en un doloroso perfume que esta política de deje chulapón intenta evitar a toda costa, incluso acusando de amargados a quienes solo desean saber la verdad.

Ya saben, «se iban a morir igual». Muchos murieron en otras residencias de otras comunidades, y seguramente se cometieron errores, y por eso hay 90 sumarios abiertos, pero en esas comunidades se hizo triaje basado en la posibilidad de supervivencia, no en que fuera o no discapacitado o tuviera, o no, un seguro médico. La posibilidad de ser atendido según tu nivel de renta no es precisamente libertad, sino privilegio, y a través de la Sanidad Pública se consigue nivelar tal privilegio. Sanidad Pública que está intentando cargarse con ahínco la aguerrida guerrillera anarcocapitalista, también conocida como La Quironesa, porque es novia de Alberto Quirón o Dooh Nibor, que es Robin Hood al revés, quita a los pobres para dárselo a los ricos. Si vamos a ser castizos, vamos con todo.

Isabel es campechana porque compite con ese sector de voto que le disputa a Vox, que necesita que le hablen simple para poder repetirlo en el WhatsApp de los parientes. Los campechanos en política, mejor en Hawái, en Bombay o en Abu Dabi (¡aboebé!), por favor, que aquí hemos tenido suficiente. Isabel habla en simplón, como Antonio Martínez, diputado de la Asamblea de Murcia por Vox. Afirma que la culpa del cierre del Cine Rex y de la muerte del cine español es de la ideología ‘woke’. Y del cha cha chá, también.

Si la realidad no encaja en su discurso, simplemente la inventan. Como con el cine español: mientras lloran por su muerte, las cifras muestran que goza de mejor salud que muchos hospitales públicos. Dany Campos, cineasta, nos lo explicó hace un año en La Opinión. España es el quinto mayor exportador de cine de Europa, así como el número creciente de empleos del sector audiovisual en España: en el último año, 72.000, con una recaudación fiscal de 300 millones frente a los 162 de subvención, que es el 185,19 % de retorno de inversión. Este es el nivel, Maribel, para terminar comparando al español medio con Torrente. Me sentiría hasta insultado si no fuera porque no encuentro en el discurso de Su Seño, como demuestra Dany Campos, señal de vida inteligente.

Hay un adagio otomano que dice que cuando un buey se muda a un palacio, no se convierte en rey, pero el palacio se convierte en un establo. En términos democráticos se formula como una sucinta advertencia: si eliges a un payaso, has de esperar un circo, que te destroce o te alegre el corazón ya es otra cosa.

