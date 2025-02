Casa Luis de Rosario: El bar del Perdón

Es territorio libre. La sensación instantánea al compartir allí dentro, ya sea en la barra metálica, las mesicas del saloncico o acurrucado entre las columnas, es de unión fraternal. Será porque hay allí un poso enorme, como un alma única que destila perdón y amor. Es el bar del Lunes Santo, pero es mucho más que eso. Es la casa de la ironía y la rapidez, del sosiego y la recarga, de la amistad solidaria y el espíritu de barrio acogedor, con esa Murcia que acaricia generosa, pero también con la crudeza de su finísima ironía. Y no es sólo por el vermú o los quintos fresquicos, los chochos y las pollas, la sobrasada picante o las anchoas con cebolla, el bacalao, las gabardinas o el roquefort con limón. En Casa Luis del Rosario compensa la calma de Luis con el nervio de Pedro y se crea por minutos un ‘Big Bang’ donde nace a diario el auténtico bar de Murcia. Del mundo.

Que una taberna cumpla 110 años merece más premios que casi cualquier cosa. Debería colgar allí, en algún desvencijado espejo, como ventana hacia el tiempo, una medalla de oro de la hostelería, o de la Región de Murcia, o de España, incluso de Europa o del mundo entero, junto a los míticos azulejos con refranes. Para refranes, los que improvisa Pedro, que en días buenos deja tirado a Ramón Gómez de la Serna con sus mejores greguerías. Y se brinda entre habas para ciscarse en la Coca-Cola, como el primer día que fui allí, un Lunes Santo de cuando aún no tenía barba. Tierra libre para todos. Allí hemos visto a unos y a otros, unas y otras, y todos, juntos, olvidar la mierda que nos cae sólo por vivir para reír con ellos y que la taberna resuene a los recuerdos que sí merecen la pena. No me sorprendería llegar este Lunes Santo próximo y ver allí a Donald Trump echando un vermú helado con Zelensky y que todo se arregle después del Besapié, con el Perdón que nos enseña Murcia a llevar cosido al alma.

No es baladí. Allí todo nace y muere con el Perdón. Consejo para todos, como decía mi abuela: «Lo más bonito del mundo es perdonar, Yayo». Por ella y por todos los que han reído en Casa Luis del Rosario estos 110 años, que se dice en un segundo, hoy domingo brindamos para que brille otro siglo más el haz de luz que ilumina la Calle Angustias, nada menos, carguen metáfora en su alma, una calle murciana en la que no entra el sol. Larga vida al Perdón de los hombres, a San Antolín, a Murcia y al mundo en esa casa bendita que es Casa Luis del Rosario. ¡Salud! Vale.