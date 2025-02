Tomar la decisión le resultaba más difícil que la computación cuántica. Ya dudó en aceptar el cargo cuando le llamó para la primera legislatura, pero en esta segunda, su figura se había convertido, aún más, en un monstruo, arrastrando más de 30 condenas y amenazando a norte y sur de sus fronteras y más allá del Atlántico, donde, eso sí, buscó como aliado a su homólogo Putin.

Le ayudaban los reconocimientos y el prestigio que atesoraba en España, incluidos los que esta misma semana recibió en su propia tierra. Aunque algún periódico nacional le había tildado, como si fuera física cuántica, de madrileño nacido en Murcia, él hace gala de sus orígenes. Por ello, agradeció sobremanera su ingreso como ‘honoris causa’ en el claustro de doctores de la Universidad de Murcia y en la Academia de Ciencias de la Región de Murcia.

Prefirió no hablar con la prensa. El que va a ser su jefe no cesa de desprestigiar y arremeter contra los medios de comunicación, convirtiéndolos en el peor enemigo de todos los que le rodean y, por supuesto, de su Gobierno y directivos, entre los que él se encuentra. Recordó que durante el primer año de su anterior legislatura, puesto que en esta nueva el periódico ha caído en manos de su socio y patrocinador Jeff Bezos, el New York Times desmontó 30.000 mentiras al también hoy inquilino de la Casa Blanca. Unas 80 denuncias por día, calculó sin esfuerzo.

Sí quiso, sin embargo, reivindicar el papel de la ciencia, como si el actual mandatario de Estados Unidos, para el que volverá a trabajar en breve, no la pusiera a la altura de los periódicos. Recordaría la alianza internacional científica que consiguió durante la pandemia a pesar de que su nuevo ‘sheriff’ recomendó tomar lejía y una de sus manos derechas en Washington exhibe su negacionismo.

«Cuestionar es ciencia», resumió en un momento de sus discursos, jugándose la cabeza, pues no vemos al matón americano dudar a la hora de destruir allá donde pisa, como lo ha hecho ya despidiendo a cientos de científicos que trabajaban en las agencias gubernamentales norteamericanas. También se explayó sobre la inteligencia artificial, la misma, lo sabe, que quiere monopolizar el que también será su compañero de gabinete, Elon Musk, otra de las manos de Trump, en esta ocasión alzada.

¿Merece la pena?

