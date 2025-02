Vivienda: la avaricia de unos pocos está en el origen del sufrimiento de muchos

Leo en La Opinión del pasado martes el artículo titulado El reto de la vivienda: una responsabilidad compartida, firmado por Antonio Navarro Corchón, concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, del que más allá de su título, poco más comparto, porque nada dice de quienes comparten esa responsabilidad, y es algo sencillo, concejal, lo dice el artículo 47 de la Constitución, que además de consagrar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada de cada persona, ordena a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Por tanto, sí, concejal, responsabilidad compartida entre los poderes públicos: Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, y ninguno de ellos está cumpliendo este mandato.

Cita en su artículo el informe del Banco de España de 2024 para señalar lo obvio del mismo: que se generan más hogares que viviendas, pero omite del mismo informe la conclusión de que para afrontar la situación es imprescindible intervenir el mercado ¡Qué despiste, concejal! Y eso que esta conclusión también es obvia, ya que ha sido el mercado salvaje el que nos ha traído aquí.

El señor concejal limita sólo a dos variables el origen del problema: oferta y demanda, una simpleza ideológicamente interesada (como la de la necesidad de intervenir el mercado). Nada dice el señor Navarro Corchón de la carencia casi total de parque público de vivienda, que en nuestra Región apenas llega al 0,39%, ni de las consecuencias de las privatizaciones de vivienda pública que su partido y él mismo en el artículo sigue defendiendo. Tampoco son para él causas del problema el acaparamiento de viviendas en manos de inversionistas, cuando en la Región el 5,74% de la vivienda residencial está en manos de grandes tenedores, y en nuestro municipio sube hasta el 6,41%, y a nadie se le debería escapar que son precisamente esos grandes propietarios y los grandes portales inmobiliarios los que marcan la tendencia alcista de los precios, o lo que es igual: la avaricia especuladora de unos pocos está en el origen del sufrimiento de muchos.

Las políticas de vivienda de todos los poderes públicos en las últimas décadas han sido contrarias al artículo 47 de la Constitución y han relegado el bien vivienda a simple objeto de inversión y consumo, despojándola de su condición de bien esencial para el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país.

Mientras no se prohíba la compra de viviendas residenciales con fines especulativos, no se alcanzará el principio de la solución del problema. En esta dirección, Países Bajos, que cuenta con un parque público del 32%, obliga a los compradores de vivienda a residir en ella al menos cinco años, así se evita la especulación, también prohibiendo la compraventa por lotes, o a extranjeros que no van a residir ellas.

Pero el concejal Navarro Corchón sólo propone como solución facilitar aún más el trabajo a constructoras y especuladores, nada en relación ni con las viviendas deshabitadas (15.000 en el municipio); ni con el cumplimiento de la ley estatal, que permitiría elevar el IBI a dichas casas; ni mucho menos con reclamar al Gobierno regional la declaración de Murcia como zona tensionada para abaratar los alquileres. En definitiva, o seguir así o continuar como estamos, son las únicas alternativas del concejal.

Esas políticas, que han convertido la vivienda en una maquinaria extractiva de recursos de las clases populares para transferirlos inmediatamente a las cuentas de algunos poderosos, deben ser revertidas con carácter urgente, por eso nos hemos lanzado a proponer la iniciativa legislativa popular «Por el derecho a la vivienda en la Región de Murcia», y por eso saldremos a las calles el próximo 5 de abril en todo el Estado, para exigir el fin del negocio de la vivienda.

Suscríbete para seguir leyendo