Tres parejas, tres épocas

Fulanito y Menganita, de 35 años de edad, se conocieron en una aplicación de encuentros de pareja. El día que quedaron, él lo había intentado con otras seis chicas y ella con dos tíos que tenían más músculos que Fulanito, pero cuando le llegó el ‘match’ ella se conformó porque él también era de gimnasio, aunque menos de lo que a ella le gustaba. Quedaron, cenaron, tomaron una copa. Ella manifestó que en la primera cita nunca se acostaba con nadie.

Él le dijo que al menos un besito. Ella aceptó y hubo boca abierta, lengua y subida notable del termómetro del deseo. A ella le costó trabajo mantener sus principios. Él no quiso apretar. Quedaron en llamarse. Se llamaron, cenaron, se acostaron, fue un buen sexo. En dos meses, vivían juntos.

Tres años después se plantearon tener un hijo porque ella lo quería y se le pasaba el arroz. Él lo pensó otros tres años, y, a los 41, Menganita trajo al mundo a una preciosa niña. En el mismo parto, ella juró que nunca tendría otro crío, que ‘esto duele que te cagas’, según le expresó a su pareja que la tenía cogida de la mano. Él estuvo de acuerdo. Dos años después tuvieron una crisis, que superaron.

Seis meses más tarde tuvieron otra. Como no se habían casado no tuvieron que divorciarse. Ella ya ha tenido dos parejas después. Él vive con sus padres porque tuvo que cambiar de empleo y ahora el sueldo no le llega para alquilar al estar solo. La niña vive con la madre y está con él los fines de semana.

Hace 25 años otro Fulanito conoció a otra Menganita en una discoteca. Tenían 26 años ambos y se miraron un par de veces como el que no quiere la cosa, luego se miraron más directamente y ella sonrió. Como era costumbre extendida, esa sonrisa de ella significaba ‘acércate, tonto’. Él lo hizo. No le preguntó, ‘¿estudias o trabajas?’, pero ella le dijo que era administrativa en una empresa de exportación de tomates, y él le dijo que le faltaba una asignatura para acabar Derecho, que se le había atragantado, la asignatura. Charlaron, se encontraron a gusto, bailaron a buen ritmo. En las lentas, comenzaron a acercarse mucho el uno al otro. A ambos les gustó lo que notaron sobre sus cuerpos de los cuerpos de los otros. Se dieron los teléfonos, se llamaron, se hicieron novios, se acostaron, disfrutaron de lo lindo.

Diez meses después materialmente vivían juntos. El acabó la carrera y comenzó a trabajar. Cuatro años después, se casaron en una iglesia, aunque ninguno era practicante. Tuvieron dos hijos, la parejita, y él se hizo la vasectomía. Siguen juntos, aunque él le ha puesto los cuernos a ella en dos ocasiones, siempre en viajes de trabajo. Ella mira mucho a un compañero de la oficina, pero no se plantea una aventura extramatrimonial, de momento. Tienen una vida bastante aceptable, porque se quieren, aunque la cosa no sea ya como al principio.

Hace 50 años, otro Fulanito conoció a una Menganita en un guateque que organizó su prima en la terraza de su casa. Ambos tenían 22 años. Ella era amiga de una amiga de esta prima. Había venido a vivir a la ciudad hacía poco. Él había acabado Magisterio y ella estaba en ello, así que, cuando él se le acercó con un refresco en la mano y un cubata en la otra, y le dijo: «¿tú fumas, guapa?», a ella le dio la risa porque se le veía que estaba haciendo un esfuerzo para vencer una timidez bastante obvia.

Lo de los estudios iguales les dio tema de conversación y él la acompañó a su casa después del guateque. Él la llamó por teléfono tres veces hasta que consiguió convencerla para salir. Diez paseos y cinco películas en cines después, él habló con el padre de ella y le pidió permiso para entrar en su casa y ser novios formales. Tres años después se casaron.

Seis años más tarde tenían tres hijos, y cuando el cuarto fue un aborto, decidieron que, desde ese momento, condones, o Diu, o marcha atrás. Aquella prima del guateque se divorció en cuanto hubo ley y una amiga de ella, con setenta años, ha ido a First Dates a buscar pareja. Ellos se consideran una familia feliz, aunque a veces han echado de menos algunas cosas. Como es natural.

