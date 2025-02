Cuando accedemos a través de su zaguán neoclásico al Palacio de Liria, residencia de la Casa de Alba sito en la madrileñísima calle de La Princesa, podemos leer en uno de sus muros una cita de Cicerón que reza: «Para los dioses inmortales, que permitieron que heredase estas cosas, no solamente para mí sino para mis descendientes».

Últimamente la palabra patrimonio está en el candelero y tanto la opinión pública como los medios de comunicación se han hecho eco de ella. Mucho menos de lo que se debiera, por desgracia, aunque si tenemos en cuenta la indolencia patológica que padecemos desde tiempos ancestrales por estas latitudes en lo referente a la cosa del patrimonio, podemos darnos con un canto en los dientes.

No transmitir nuestra herencia, nuestra cultura y cuidar del legado patrimonial que se nos otorgó es, sin duda, uno de los mayores errores que como sociedad podemos cometer y, si existen los dioses, que nos lo demanden.

Desde tiempos inmemoriales, aquejados por ese mal consustancial a la raza humana llamado especulación hemos llevado al extremo, hasta convertirlo en dogma, la afirmación de que la destrucción es la única forma de creación, siendo durante décadas, casi exclusivamente, la excavadora y el martillo pilón los únicos cinceles utilizados para construir y esculpir nuestro modelo de ciudad contemporáneo convirtiéndonos, de este modo, en verdugos de nuestro patrimonio y víctimas de nuestra ignorancia.

Es precisamente por este motivo, y para acabar con esta especie de metástasis patrimonial, que debemos de reivindicar, más que nunca, la figura del Estado y por ende de las instituciones habilitadas para tal efecto, como jueces y árbitros que garanticen la recuperación y conservación de nuestro patrimonio, ya que por desgracia, salvo contadas excepciones, la iniciativa privada no asumirá ese compromiso porque tiene inoculado, per se, el virus de la especulación y no se comprometerá jamás a recuperar un patrimonio que no se circunscribe solamente a la estructura arquitectónica en sí, sino a los usos y liturgias que en el mismo se desarrollan y que a veces son más importantes que el propio continente en sí.

Hay una arquitectura que no está levantada sobre cimientos y columnas de hormigón y que no necesita de hormigoneras para mezclar y crear cemento, sino que se erige mezclando rituales, usos sociales, tradiciones heredadas, etc., componiendo lo que mi querido Elías León Siminiani denomina la arquitectura sentimental. Una arquitectura forjada a golpe de sentimiento, de emociones, de recuerdos.

Tal y como afirmaba Paul (Jerry Adler) el enigmático vecino de Woody Allen en Misterioso asesinato en Manhattan: La cultura es la segunda cosa más importante; primero la salud, después la cultura…

Preservar, conservar y respetar los usos para los que espacios arquitectónicos fueron concebidos debe ser una responsabilidad que como sociedad hemos de asumir para no perder el legado que hemos heredado del pasado. Material o inmaterial, el patrimonio es algo que debemos considerar como propio porque en él mismo está implícito nuestro ADN y será la única manera que tengamos de trascender y ser inmortales.

