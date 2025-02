Los parientes pobres

Qué desolador, el panorama que se avecina con la guerra de Ucrania. Europa, el viejo continente, ha tratado de sofocar el apuro, pero sin éxito alguno, ya lo estás viendo. Y no es porque no hayamos tratado de ayudarles. En noticias recientes, se asegura que la Unión Europea le ha proporcionado a los ucranianos bastante más de cien mil millones de euros. Casi nada. Y eso que no son socios de la Unión. Sin embargo, la posibilidad de que después de Ucrania, Rusia avanzara y siguiera anexionándose territorios, bien merecía una inversión cuantiosa en ayudar a los ucranianos. Nos iba la vida en ello.

Eso sí, estos tres años los hemos pasado desarrollando el difícil arte de ayudar a Ucrania por un lado y, al mismo tiempo, no interviniendo en el conflicto por otro. Bien sabe el viejo continente lo que puede costar empezar una guerra. Pocas regiones del mundo han sufrido tantas como el suelo europeo. Para colmo, y como colofón, tuvimos las dos guerras mundiales. Los conflictos mayores que ha conocido la humanidad se dieron en suelo europeo, con el coste de la destrucción primero y de la reconstrucción después. Y sin contar, porque no hay forma de cuantificarlo, el coste puramente humano de una guerra a gran escala. Motivos de sobra para no pensar en modo alguno en meterse en la guerra de Ucrania. El coste de la guerra, para saberlo bien, hay que preguntárselo a los muertos. Y de eso, Europa sabe un rato.

Y en este ‘iter’, ha aparecido Trump. De un plumazo, con sus recetas, va a poner fin al conflicto, aunque intuimos muy bien a lo que viene, y qué pena que ya no seamos aliados como antaño.

Estamos como en esas peleas familiares, nos llevábamos a las mil maravillas, hasta que ha surgido un conflicto. Pero, para nuestra desgracia, en este problema que se nos ha presentado con Ucrania los europeos somos como esos primos finolis, que tienen rancio abolengo como los señores, pero son pobres como los plebeyos. Nos enorgullecemos mucho, y con razón, de que nuestros antepasados fueron la cuna de la democracia y de la cultura occidental. Pero estamos sin un céntimo, o al menos sin lo bastante, para pararle los pies a nuestro vecino avasallador.

Desde mi teclado, parece que se nos haya metido un okupa y no tengamos forma de echarle. Putin se ríe de nuestros pocos recursos y trata con desdén a nuestra diplomacia. Considera como suyo lo que ha cogido por la fuerza. Y nosotros los europeos, como quien presume de que su tatarabuelo fue alcalde, vemos impotentes que, tras nuestro linaje y nuestros apellidos, lo que queda es sólo un poco de orgullo. Inútil herencia para mandar a paseo al okupa.

Y en estas, aparece Trump, como ese pariente nuevo rico que mira para otro lado. Ayudarnos le parece un desperdicio. Le creemos paleto porque tiene mucho dinero y poco linaje, pero ha sido el único capaz de ponerse a la altura de Putin. Y con sus pocos modales, y sus cero escrúpulos, viene a repartirse el botín de Ucrania con Putin. Qué le vamos a importar los europeos, si sólo somos los parientes pobres.

