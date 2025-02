‘Influencers’ y el derecho de rectificación

El derecho que tiene todo ciudadano a que un medio de comunicación rectifique una información equivocada ha sido desde siempre contemplado por nuestra legislación. Otra cosa es la forma en que ese medio lo haga. Las quejas de los titulares de ese derecho van dirigidas a que la noticia se publicó en primera plana y la rectificación se da en un formato inferior. Recuerden la tan criticada forma en que TVE rectificó hablando de «ce ce o o», para referirse a Comisiones Obreras.

Pero los medios de comunicación ya no son solo los periódicos, la radio, o la TV, sino que ahora también están las redes sociales, a veces más potentes que ellos. De ahí que exista un anteproyecto de ley orgánica reguladora del ejercicio del derecho de rectificación, que contempla esta nueva forma de comunicación social. Y el primero de los problemas que plantea este anteproyecto es que cualquier persona tiene derecho a la rectificación en cualquiera de aquellos medios tradicionales, independientemente del número de lectores, oyentes o televidentes que tengan. Sin embargo, el anteproyecto de ley en ciernes exige para tener derecho a la rectificación por lo colgado por un ‘influencer’ en las redes sociales, que este deba tener un mínimo de seguidores, concretamente, 100.000 (mejor que antes, que era de un millón). Se justifica esa disminución en que así personas afectadas por informaciones inexactas publicadas en las redes sociales pueden exigir la publicación de una rectificación en un mayor número de supuestos. Pero no se dice la razón por la cual a los demás medios no se les exige un mínimo de personas y a ellos sí. Pero lo peor es que quien pida ese derecho de rectificación tiene que demostrar el número de seguidores que tiene el ‘influencer’ faltón, y como no existe un registro general de los mismos, la cosa se complica. Otra novedad del anteproyecto radica en que junto con la rectificación se pueden adjuntar opiniones o juicios de valor, si bien los restringe a aquellos que resulten imprescindibles para entender el contexto, y no se puedan escindir de los hechos (más trabajo para los jueces, que tendrán que interpretar lo que es imprescindible). Y ello es contrario a la actual jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que no pone limitación alguna a la adición de las opiniones. Lo que no sabemos es que si llega al Constitucional, este cambiará de opinión.

El plazo para ejercitar el derecho a la rectificación es solamente de diez días. Por eso, el Consejo General del Poder Judicial ha informado que debería ser al menos de tres meses, dada la pervivencia de la información en el contexto digital. Además, otros tres grandes defectos han sido puestos de relieve por el Consejo en su informe sobre el anteproyecto. Por una parte, no conceder a los menores de edad el derecho de rectificación, considerando que debería hacerse poniendo el techo en la edad de 16 años. Por otra parte, considera el Consejo que debe establecerse, para lograr una mayor efectividad del derecho de rectificación, un régimen sancionador a cargo de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia. Por último, critica que no se utilice un lenguaje inclusivo en algunos de sus términos. Recomendando que se sustituya usuario por persona usuaria, legitimado por persona legitimada y discapacitados por personas con discapacidad, y estima que no deben usarse los términos director, demandado, perjudicado o aludido, porque es solo una forma masculina (leer para creer).

Dos son los derechos constitucionales que se tratan de conjugar. Por un lado, el de información (artículo 20.1. d, CE) y por otro, el del honor (art. 18.1 CE). Cada vez va a ser más difícil por el aumento progresivo de los ‘influencers’ (si quieren ustedes también, ‘influenzars’, por eso de la igualdad) que promocionan marcas o productos de diferentes empresas con las que llegan a un acuerdo económico. También aportan experiencia y/o comentarios sobre productos o servicios a promocionar. En fin, crean contenido audiovisual de calidad para determinadas empresas o productos. En estos casos, si faltan a la verdad de forma exagerada, incapaz de engañar a un buen padre de familia (como diría el Código Civil) se entiende que es un dolo bueno y no pasaría nada. Pero si utilizan artimañas difíciles de detectar, como mínimo existirá un derecho de rectificación y como máximo un delito de estafa. Por tanto, en un futuro cercano los ‘influencers’ también tendrán la obligación de rectificar -al igual que prensa, radio y televisión- su contenido erróneo, aunque no se haya hecho con malicia (malamente, dirían alguno de ellos/as/es).

