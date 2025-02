Las cifras de la delincuencia

Más me preocupa la cifra oculta de los delitos cometidos que la cifra de los que realmente se conocen.

La cifra negra o cifra oculta de la criminalidad es esa parte que no se conoce dentro de la cifra de criminalidad real. Solamente conocemos la criminalidad denunciada o de la que tienen conocimiento las autoridades competentes. Y luego, dentro de la criminalidad conocida, tenemos la cifra de delitos resueltos con condena y delitos sin resolver porque no hay autor conocido o que han sido resueltos con autor conocido pero que ha sido absuelto.

Si queremos conocer las cifras conocidas, valga la redundancia, podemos acudir al INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y a las cifras que nos ofrece el Ministerio del Interior a través de su portal estadístico de criminalidad.

Las redes sociales han contribuido a que exista una percepción mayor en el ciudadano de que se cometen más delitos, pero eso no es así, lo que ocurre es que antes de que existiesen las redes sociales estábamos muchísimo menos informados de los sucesos. Aprendí en periodismo que lo que no se ha publicado, no ha existido.

Anualmente, e incluso trimestralmente, se ofrecen datos en forma de estadísticas del número de delitos que se comete en nuestro país (o por zonas territoriales), y son muy golosas políticamente, porque lo que más les preocupa es si la delincuencia aumenta o desciende, pero según el partido político que esté gobernando o en la oposición, poco se preocupan del verdadero problema, que es la delincuencia en sí y su forma de atajarla, difícil por no decir imposible. La delincuencia no es un problema a nivel nacional, ni siquiera a nivel regional y muchísimo menos a nivel local, la delincuencia es un problema a nivel mundial. Delincuencia existe, ha existido y existirá durante toda la historia. No existe fórmula política para atajarla. La delincuencia es una característica intrínseca del ser humano, es imposible erradicarla. Lo que ocurre es que se podrán aplicar mejores o peores políticas criminales en materia de prevención victimal o delincuencial para poder disminuir el índice de criminalidad. Actualmente, dependiendo de los datos o la estadística que queramos ofrecer, simplemente con maquillarlos podríamos ofrecer las cifras que nosotros quisiéramos, eso es demasiado fácil y no estaremos mintiendo, sino dando la información que nos interesa. Lo realmente complejo, complicado, difícil y preocupante son esas cifras de delincuencia oculta a las que aludía al principio. Mucha gente no denuncia, bien sea por miedo a represalias del delincuente o por falta de confianza en el sistema judicial, policial, social, etc. O por no querer sentirse víctima varias veces en el proceso. Por supuesto que la delincuencia es mucho mayor que los datos que conocemos, si tenemos en cuenta esa cifra oculta.

Y si las cosas se hiciesen bien, las cifras reales de delincuencia serían mucho mayores y eso significaría que se está trabajando como debe ser y se está haciendo realmente bien, porque tendríamos un sistema policial y judicial más eficaz y un sistema preventivo más eficiente. Pero parece que lo que más nos preocupa es que aumente o disminuya la delincuencia, sin importarnos las víctimas.

Si analizamos los partes de intervención policial a diario, veremos decenas de delitos que se han cometido de distinta índole, pero que no se van a conocer porque las víctimas no lo van a denunciar o porque no tenemos autor conocido. Hecho cometido, presencia con intervención y mediación policial, ausencia de denuncia y al olvido.

Son muchos los factores que influyen para que se cometan delitos, y uno de ellos es la percepción en el delincuente del castigo que va a recibir. Por ello, hay que darle más fuerza a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y valga esta segunda redundancia, porque ellos son los garantes del bienestar social y de la seguridad ciudadana. Hay que aplicar las penas de forma eficaz y en el menor tiempo posible desde que se haya cometido el delito. Las penas tienen que ser eficaces, pero, además, tienen que estar orientadas a la rehabilitación y reinserción del delincuente. Hay que invertir más en esas líneas de actuación. Hay que dotar de mejores recursos humanos y materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad, por supuesto. Siempre he dicho que nunca están malgastadas las inversiones que se realizan en materia de educación, sanidad y seguridad, que son los tres pilares fundamentales de cualquier organización.

Otro día les hablaré del difícil binomio libertad - seguridad.

Suscríbete para seguir leyendo