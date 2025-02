El vuelo de las grullas

El Monje de las Grullas era un anciano cargado de años, que cuando no estaba en oración o meditando, simplemente pintaba a estos pájaros y les dedicaba hermosos poemas. Pero para conocer su historia debemos irnos años atrás. En días muy lejanos había sido un hombre joven y con ambiciones, muy lejos de unirse a un monasterio. Se llamaba Qiu Ying. Difamado por envidias e intrigas, había vuelto del exilio al que le condenara el Hijo del Cielo. Durante un tiempo fue confinado en regiones remotas y lejanas. Por el camino murió su esposa y hubo de levantar, quebrado por el dolor y la amargura, un pequeño túmulo para ella en mitad de una estepa vacía. Solo al término de su exilio pudo llevarse sus restos y enterrarla en el mausoleo familiar.

Por orden del emperador, Qiu Ying debía ahora acreditar su lealtad auditando a un gobernador provincial acusado de delitos graves. Entre ellos, se encontraba la condena a muerte sin pruebas de un reo que resultó ser inocente. Un calderero había matado a un muchacho para robarle un tordo cantor, ganador de varios certámenes y valorado en muchas monedas. Al encontrarse el ave durante las pesquisas, las sospechas recayeron sobre el comerciante que lo compró sin conocer su origen. El mal gobernador se contentó con unas pocas declaraciones y mandó ejecutar al sospechoso sin demora. La declaración inesperada de otros testigos durante las investigaciones de Qiu Ying trajo como consecuencia que la verdadera autoría del asesinato quedara al descubierto.

El gobernador fue degradado entonces a la condición de plebeyo. No conforme con la pena de destierro, Qiu Ying dispuso que fuera flagelado como un delincuente común. El verdugo le rompió las caderas a golpes, de manera que falleció antes de llegar a su destino. Pero al final, acabó reprochándose haber dado tales órdenes. Su conciencia no concordaba con su conducta, sus actos le remordían y sentía un gran dolor por haberse mostrado implacable y cruel.

'Pino, ciruelo y grullas', 1759. / Shen Quan

-Sin duda -decía para sí-, el maldito gobernador había de ser castigado severamente en el Infierno antes de volver a reencarnarse, pero no era yo quien debía asestarle el golpe final con la espada de la justicia.

Amargado y desencantado, buscó a un monje llamado Hotai, conocido por su profunda piedad. Postrado ante él suplicaba que le fuera dado entrar en el camino de la liberación. Inesperadamente, Hotai lo llevó consigo a ver peleas de gallos. Al principio, Qiu Ying no comprendía que un monje santo, que proclamaba la amistad con todos los seres vivos, pudiera sonreír mientras luchaban estas aves de manera encarnizada. Había en su sonrisa, empero, algo de una profunda tristeza que no podía expresarse con palabras. Hotai reía siempre, tal era su carácter, pero en esta ocasión, la suya una risa helada, triste. Sin dejar de mirar al suelo, donde combatían las aves, comenzó a hablar.

-La humanidad es en todo semejante a ese combate de los gallos. Mírate a ti mismo ahora. Tu sed de justicia ha sido excesiva para un ser humano, solo un dios la hubiera podido saciar, y ahora con la venganza te has atado a la rueda del sufrimiento. Este celo desmedido te lleva a ver el mundo como un lugar imperfecto, cuando imperfecta es solo la mente malvada de los hombres. No mires al suelo, a los gallos que luchan entre sí, alza la vista y mira el vuelo de las grullas. Majestuosas y eternas, cuando despliegan sus alas blancas y negras podrían parar el tiempo. Extingue tu ansia de castigar a la humanidad por las penas injustas que has sufrido, pues te lleva a la soberbia. Brinda, en cambio, tu compasión a los pecadores. Elévate sobre el cielo y la tierra, sobre tu propio sufrimiento. Contempla la inutilidad de las ambiciones, la vacuidad de las palabras y de las doctrinas, la sinrazón de la ley humana y la esterilidad de su observancia. Ten piedad de todos, no odio por todos.

Qiu Ying comprendió estas palabras y las guardó en su corazón. Volvió a la ciudad, donde pidió perdón por abandonar para siempre sus obligaciones mundanas. Quemó incienso en el mausoleo de sus antepasados y pronunció una plegaria sobre la tumba de su esposa. Después de aquello nunca más fue visto en la corte. Se cortó los cabellos y marchó entre los anacoretas, donde contemplaba día tras día el vuelo de las grullas sobre el lago y la montaña.

Suscríbete para seguir leyendo