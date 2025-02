Innovación obligada

Una de las nuevas realidades que se van imponiendo en este nuevo orden mundial por obra y gracia de Donald Trump 2.0 es el hecho de que Europa debe defenderse por sí sola, sin esperar compromiso de ninguna especie de su tradicional aliado al otro lado del Atlántico. Parece ser que cuando el enemigo potencial era una Europa conquistada por Alemania, los americanos acudieron a la llamada de sus primos británicos para salvarla, del Kaiser Guillermo primero y de Adolf Hitler después.

Esos precedentes no parecen haber enseñado nada al nuevo presidente de los Estados Unidos, probablemente porque no sepa una mierda ni de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial. Y para el caso, nada de la Guerra Fría. Porque esta será la segunda vez que los americanos dan cuerda a los rusos para apropiarse sin pestañear y contra la voluntad soberana de sus ciudadanos de un país que consideran parte de sí misma, como en su momento eran los Estados Bálticos o la Europa del Este. El primer asalto a Europa fracasó cuando la Unión Soviética implosionó debido a que eligió mal su modelo económico y social. El comunismo produjo igualdad, a costa del progreso económico desde un punto. El comunismo chino aprendió de ello y no dudó en abrazar el capitalismo más salvaje para salvarse.

El abandono a su suerte de la Unión Europea por parte de Estados Unidos tendrá consecuencias imprevisibles. Pero dentro de las previsibles está que los europeos tendrán que defender su territorio por sus propios medios, incluidos lo que quede de Ucrania después de las sucesivas traiciones sufridas por este país a manos de sus supuestos aliados. Los americanos esperan que esa necesidad llene sus arcas con dinero europeo para empresas de defensa americanas. Probablemente son lo suficientemente estúpidos para no entender que la traición a Europa movilizará a los orgullosas potencias residuales europeas, como Alemania, Francia o Reino Unido, que preferirán reforzar su propia industria. Airbus es una muestra de que Europa unida puede desbancar a cualquier empresa norteamericana, por muy grande que sea como es el caso de Boeing.

Europa ha empezado por movilizar a sus emprendedores con fondos para innovación abierta en el ámbito de la defensa que dentro de poco se concretarán como líneas de subvenciones públicas. Esta Región sabe mucho de defensa, y dentro de ella los cartageneros a la sombra de Capitanía General y su industria naval centenaria.

