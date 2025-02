Brecha de género cultural en la Región de Murcia: 2015-2025

La ley dice que hombres y mujeres somos iguales en derechos y obligaciones. Nuestra Constitución decreta lo siguiente en su artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Ese redactado imprescindible nos pone en pie de igualdad a hombres y mujeres. Pero a partir de él, el pensamiento reaccionario crea un relato que afirma que ya somos iguales, que todo está hecho, que qué es lo que quieren esas mujeres que gritan en las calles cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre. Que a qué viene tanta reivindicación, ¿no será que lo que de verdad desean es superar a los hombres?

Una cosa es la igualdad legal, conquistada con muchísimo esfuerzo y muchísima lucha a lo largo de décadas. Valga solamente recordar el hecho de que las mujeres no podían abrir una cuenta ni comprar una propiedad sin permiso del marido hasta casi 1980, anteayer como quien dice. El marido podía dar a los hijos en adopción sin consultar a la mujer, como ‘pater familias’ que era. Y otra cosa es la «igualdad efectiva», una igualdad que favorezca la presencia de mujeres y hombres en porcentajes parecidos en las distintas esferas de la vida pública. Y ahí aún nos queda un largo camino por recorrer.

En 2015, el entonces recién fundado Colectivo +mujeres, creado para denunciar y luchar contra la desigualdad en el ámbito de la cultura en la Región de Murcia, realizó unos contadores que demostraban con cifras la realidad mensurable de la situación cultural en nuestra Región en lo que a igualdad de género efectiva se refiere. Los números no dejaban lugar a dudas ni a interpretaciones: a pesar de la igualdad legal y constitucional, a pesar de la obligatoriedad de la educación para niños y niñas por igual, a pesar de que es mayor el número de universitarias que de universitarios cada año, la presencia de mujeres en los campos de toma de decisión en el ámbito cultural y educativo era descorazonadora, como podrán observar ustedes en los gráficos que se aportan:

Recuento de hombres y mujeres en el ámbito de la música. / Teresa Alcaide, Cloe Hernández y Colectivo +mujeres

Recuento de hombres y mujeres en el ámbito del cine. / Teresa Alcaide, Cloe Hernández y Colectivo +mujeres

Recuento de hombres y mujeres en el ámbito de la gestión cultural. / Teresa Alcaide, Cloe Hernández y Colectivo +mujeres

Recuento de hombres y mujeres en el ámbito de la literatura. / Teresa Alcaide, Cloe Hernández y Colectivo +mujeres

Sabemos que dato mata relato. Frente al relato de que ya somos superiguales, de que somos unas exageradas y no hay motivo para más reivindicación, están las cifras que presentaban un panorama muy triste de nuestra Región. Desde 2015, el Colectivo +mujeres ha llevado a cabo distintas iniciativas para denunciar esa enorme brecha: instar mediante cartas a hombres destacados en el ámbito cultural a no participar en mesas de debate no paritarias; renombrar simbólicamente las calles con nombres de mujeres; demandar a las distintas administraciones la implementación de la ley 03/2007; promover los premios «Lechuza», que premiaban la promoción de la igualdad, y «Topo» que señalaban su obstaculización; participar en foros analizando esta brecha, programas de radio; artículos; etc.

Los contadores del Colectivo +mujeres se realizaron en 2015, hace justo diez años, mucho tiempo.

Este año 2025, dos jóvenes estudiantes de Bachillerato del I. E. S. Salvador Sandoval, en Las Torres de Cotillas, Teresa Alcaide y Cloe Hernández, han presentado un trabajo de investigación retomando los contadores de 2015 del Colectivo +mujeres y analizando los mismos datos en los años 2021 a 2024. Y, oh, sorpresa, salvo en el campo literario, donde la desigualdad es menor, en todos los demás ámbitos los porcentajes siguen siendo parecidos, y en muchos la progresión ha sido negativa, mostrando una situación aún más desigual que en 2015.

Nos preguntamos por la razón de este estancamiento y creemos que solo puede haber cambios si existe voluntad política, por tanto, podemos concluir que nuestro Gobierno regional ha sido muy poco sensible a la igualdad de género. Por otra parte, la oposición a los cambios es innegable: en la RAE, esa institución que limpia, fija y da esplendor a nuestro idioma, de los 44 puestos disponibles solo 11 están ocupados por mujeres. Eso es un 25%. Uno de sus académicos, Arturo Pérez-Reverte, opina que el lenguaje inclusivo es una «soplapollez» (la elegancia personificada). Para el fallecido Javier Marías, también académico, el día de las escritoras resultaba discriminatorio.

Estos hombres destacados en el ámbito de la cultura son ejemplo de la resistencia que se hace al avance femenino a puestos relevantes. El testigo del poder se pasa de un hombre a otro hombre. No es que exista menos talento entre las mujeres, como se han atrevido a afirmar en ocasiones, es que las mujeres están poco representadas en el canon cultural. Los números están ahí.

Con estos datos y frente a estas opiniones, solo nos queda seguir luchando. Porque, como afirman estas jóvenes en su trabajo: «El futuro es nuestro».

