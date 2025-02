La vejez alegre

Uno vive su infancia sin saber que la está viviendo. En la adolescencia y la juventud, puede que uno tenga noticias de ello, aunque todavía sin plena conciencia, sobre todo de la brevedad de estas etapas y de la importancia que puede tener lo vivido en su vida posterior. En la madurez uno se busca o se encuentra tantas tareas y obligaciones que apenas se toma el tiempo de pararse a pensar; en el mejor de los casos, si analiza su vida y está medio conforme, tira para adelante porque las consecuencias para terceros de parar o de cambiar no le compensarían. La conciencia del tiempo se va instalando en nuestras mentes con el paso de los años. Es en la senectud cuando se suele uno poner a ajustar cuentas con el tiempo, con la vida; descubriendo el Mediterráneo estoy, sí. Es común el sentimiento de que la vida se le ha pasado a uno casi sin darse cuenta, de ahí los topicazos al respecto, incluido el verdadero o apócrifo de Lenon: la vida es lo que te pasa mientras tú haces otros planes. Aunque uno haya disfrutado el privilegio de tomar sus propias decisiones conscientemente y en libertad, a menudo encuentra que ha vivido «ya», que queda poco. Este vértigo lleva a algunos a anclarse en la nostalgia y adornar sus recuerdos para acomodarlos a sus deseos, por patético que resulte. Cada uno se apaña como puede.

Sabemos que la actitud que tomamos ante las cosas que nos pasan está determinada por nuestra química interna, pero también sabemos que esta química puede alterarse de fuera a dentro, por lo que sí podemos ser un poco como queremos ser, porque está en nuestra mano siquiera sea parcialmente elegir el talante con el que vivimos. Podemos optar por el pesimismo y la amargura o por la esperanza y el optimismo, aun siendo realistas.

Una de las cosas más importantes que conviene cultivar y conservar para la vejez es, sin duda, el sentido del humor. Ya colocas mejor las cosas (y a las personas), en su cabal orden de importancia, y te hace gracia lo que antes te tomabas con solemnidad. No se trata de estar jijijaja todo el tiempo, pero sí de mantener fácil la inclinación a la risa, la capacidad para la broma, la atención a lo divertido o cómico de la vida cotidiana propia y ajena. Da la impresión de que algunas personas son del todo incapaces de lograr esto. El tópico del «viejo/-a cascarrabias» tiene base, claro. Pero da pena ver a personas otrora alegres y bienhumoradas abonadas constantemente a la queja, el lamento o la tristeza en la mirada, el gesto o la palabra. Probablemente tengan algún gen cabrón o una particular homeostasis de hormonas o neurotransmisores en su cerebro o un metabolismo que les impide ver y vivir la vida con alegría. Es bien triste que personas que han tenido una buena vida y que tienen una buena vejez no sean capaces de darse cuenta ni disfrutarlo. Es malo para sus cuidadores y familiares, pero es aún peor, me parece a mí, para ellos mismos. Debe de ser agotador y devastador dormirse y despertarse un día tras otro sin ganas de alegrarse con nadie ni por nada. Incluso se diría que están al acecho del momento en que cualquiera diga o haga algo gracioso para chafarlo inmediatamente, los muy aguafiestas.

En cambio, es una bendición tratar con personas que incluso habiendo sufrido mucho, por ejemplo en su infancia, han sido capaces de reponerse, de vivir sin resentimiento y plenamente lo que la vida les ha ofrecido, sin envenenar a sus hijos con el sufrimiento que ellos arrastraban, al contrario, capaces de mantener la sonrisa y las ganas de reír y de ayudar y agradar a quienes los rodean. Personas en paz con su pasado, siempre dispuestas a crear a su alrededor una atmósfera de paz y alegría. «Resiliencia», qué fea palabra para algo tan hermoso. Tenemos ejemplos mundialmente conocidos, cuyas biografías nos estremecen y cuya actitud vital nos asombra: Nelson Mandela o José Mujica (¡y su mujer, Lucía Topolansky, qué mujer!). Yo puedo presentar a mi madre.

Solemnemente declaro que he decidido ser una viejita bienhumorada, divertida y sonriente; sin agilipollarme, eso sí. Si no cumplo, se me reclame, por favor.

