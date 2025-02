Presupuestos y prioridades

La batalla por los presupuestos copa las portadas en la prensa local y nacional. En la Comunidad Autónoma, Vox no apoyará los presupuestos si López Miras no cumple lo pactado en el acuerdo de Gobierno. Curioso argumento, pues fue Vox la que abandonó la coalición, luego no tiene sentido hablar de incumplimiento de aquellos pactos, pero ya sabemos que, en política, el incumplidor siempre es el otro.

No son menos complicados los nacionales, pero lo entenderemos si leemos en clave romántica. El pacto de investidura parece el poema de Bécquer: «por una mirada, un mundo; / por una sonrisa, un cielo; / por un beso... ¡yo no sé / qué te diera por un beso!» Si Pedro Sánchez prometió la amnistía a Puigdemont, qué le queda por dar para un beso en otros proyectos legislativos. Por si no fuera poco, Podemos también reclama otros imposibles; no hay peor amor que el despechado.

La batalla de los presupuestos se suma a otras refriegas, tantas que es imposible no hallar incongruencias. La última es de Feijoo: «yo no insulto al presidente de EE UU». Está claro que lo respeta más que al de su propio país, para el que no le queda ya ningún vituperio.

Lo cierto es que hay cuestiones menos comentadas y, aunque sólo fuera por un desliz constitucional, deberían ser prioritarias. Los padres de la Constitución debieron venirse arriba cuando señalaron como uno de los fundamentos del orden político la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10), después de decir que corresponde a los poderes públicos conseguir que la igualdad de los individuos sea real y efectiva, para lo cual deben remover todos los obstáculos que impidan su plenitud, así como facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9).

Es posible que a los partidos autodenominados constitucionalistas se les haya pasado por alto. O quizás alcanzaron un nivel superior de lectura, porque a los redactores de la Constitución se les olvidó establecer una consecuencia jurídica para el caso de que esas prioridades no se cumplan. En el lenguaje jurídico se les conoce como principios programáticos. Para el común de los mortales, un brindis al sol.

Hace unos días se publicaron los datos del INE sobre las condiciones de vida en 2024. En el total nacional, tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 26 %. Que haya bajado casi un punto porcentual no es para tirar cohetes. La subida del SMI está aún muy lejos de nuestros referentes en la UE, ¡hasta nos gana Andorra! El cuarto país de la UE tiene carencias importantes en calidad de vida y todo empieza por un salario digno que permita cubrir las necesidades básicas. El coste de la vivienda, el precio de la energía, los combustibles o los alimentos, contribuyen a una carestía de la vida para la que el SMI apenas cubre el nivel de subsistencia. Si uno de cada cuatro habitantes está en riesgo de exclusión social, el incumplimiento de las prioridades constitucionales es patente.

Pero si miramos a nuestra comunidad, el panorama es lastimoso y deplorable. La población en riesgo de exclusión ha crecido al 32%. Nuestro Panochari presume de la región que más crece, que rebaja impuestos y que lideramos... ¿Qué lideramos? Con los salarios más bajos de España junto a Andalucía y Extremadura, un tercio de los ciudadanos de esta región está en el umbral de la pobreza. Si miramos el porcentaje que no puede irse de vacaciones o que no puede afrontar imprevistos, la cifra supera el 40%. Mientras tanto, nuestras autoridades discuten sobre cómo convertir la Cárcel Vieja en un espacio para la memoria democrática y si sus muros han de ser derribados.

Los muros de verdad son los que nos impiden mirar a nuestro lado. Basta recorrer los accesos a Murcia por la carretera de Alicante, Madrid, Andalucía o Cartagena: industrias y viviendas (o infraviviendas) se entremezclan sin planificación urbanística, zonas suburbiales de viviendas con la ropa tendida en los márgenes de la calzada, para secarse con los vapores del incesante tráfico. Son imágenes más propias de un país sin desarrollar en la misma capital de la Comunidad Autónoma. La peatonalización de las calles del centro urbano, los extensos carriles bici o las estatuas de las rotondas, apenas son una burda fachada de una región invertebrada, desigual y con una pobreza marginal que crece imparable.

Una de las primeras actuaciones tras las últimas elecciones locales fue desmantelar los poblados de chabolas en las afueras del casco urbano. El refranero dice «muerto el perro, se acabó la rabia», pero también vale con no verlo. ¡Gran proeza!

Suscríbete para seguir leyendo