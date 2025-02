Make Europe Great Again

Ni en sus peores pesadillas los líderes europeos esperaban un abordaje tan burdo del problema de Ucrania como el llevado a cabo estos días por Donald Trump. Sin encomendarse a dios ni al diablo, el Donald cogió su teléfono rojo (que ya no es rojo, ni siquiera es un teléfono) y llamó a su amiguete Putin, al que admira fervientemente desde que lo pilló in fraganti beneficiándose a unas putas rusas en la habitación de un hotel de lujo de Moscú que el zar de casi todas las rusias (o lo que queda de ellas) había preparado expresamente para comprometerlo. No se sabe lo que contienen esas imágenes pero no deben ser fáciles de soportar para un estómago normal, dado el tipo físico amorcillado en el que el otrora soltero de oro en plenitud de forma habría adquirido con los años.

En esa conversación de 90 minutos, Estados Unidos vendió por un plato de lentejas los setenta años de paz europea conseguida a base de lealtad y confianza adquirida entre los aliados de la OTAN.

Trump demuestra ser una vez más el maestro de la demagogia cortoplacista. Decide por impulsos a los que nadie se atreve a oponerse pensando solo en el minuto siguiente. Trump es un artista de la geopolítica al minuto, con solo el día siguiente, como mucho, de horizonte mental. Nunca antes un presidente americano de la era moderna había actuado con tal vehemencia sin tener en cuenta las consecuencias a medio plazo. Porque está claro que si lo que importa es enfrentarse y ganar a China, no debería despreciar tan a la ligera las alianzas que le cubrirían las espaldas ante un eventual enfrentamiento. ¿Y si se produjera un 11S en este momento? ¿Contaría Estados Unidos con la solidaridad inquebrantable del resto del mundo para cazar terroristas por medio planeta?

Está claro que perder a Europa como aliada pasará tarde o temprano factura a Estados Unidos. Todos nos preguntamos cómo cayeron uno tras otro los imperios que en la historia han sido, y fueron sustituidos por otros, no necesariamente sus contrincantes directos.

En este sentido, Europa tiene una oportunidad de oro para superar su crisis de identidad y reafirmarse frente a Estados Unidos y China. Estamos en un mundo en el que los grandes bloques persiguen su interés sin tapujos. Seamos uno más entre ellos. Hagamos a Europa Grande por fin.

