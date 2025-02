Aún tengo a medio leer Felicidad conyugal, de León Tolstói, pero no quiero terminarla deprisa y corriendo. La reservo para antes de dormir, y así poder leerla despacio, tranquila.

Fue la primera novela de León Tolstói, el mismo de Guerra y Paz, o Anna Karenina, así que te puedes imaginar que no es, para nada, una historia novedosa. Lo novedoso es que, a pesar de las diferencias de tiempo y de espacio, los conflictos del alma siguen siendo los mismos.

Nunca, jamás en mi vida, se me habría ocurrido leérmela. Menos con el título, ¿no te parece un compendio de consejos de curas sobre qué debe hacer la perfecta esposa? Pero lo recomendaron en el club de lectura y me animé a leerlo.

Es gracioso porque, aunque es la historia de una pareja en la Rusia rural de mediados del siglo XIX, con la que no hay por qué encontrar similitud alguna con la actualidad, te sorprende verte reflejada en ellos, a pesar de esa aparente distancia abismal.

Ni el paso del tiempo desde mediados del siglo XIX ni las diferencias culturales alteran la esencia de la novela y el motivo de que yo la quiera leer despacio, sola, sin que nadie me distraiga: la complejidad de la vida en pareja, y a pesar de todo, el triunfo del amor. No me refiero al amor cursi y superficial, para nada. Felicidad conyugal es el triunfo del amor decidido, consciente. Muy a lo Tolstói, que elogia los sacrificios y la abnegación, pero, al mismo tiempo, muy realista. Parece mentira que toda la historia sean los pensamientos de Misha, que se enamora de Serguéi, un antiguo amigo de su padre. Ver la evolución de la pareja, desde que se conocen y no son nada más que amigos que se llevan bien y se tienen cierta admiración, cómo se va formando la pareja, y todas las dificultades que se les van presentando, da mucho que pensar.

Los personajes, Mahsa y Serguéi, son una pareja totalmente dispar. En muchas cosas. Lo más llamativo es que él es mucho más mayor que ella y, para mi gusto, se comporta continuamente como su padre, pero quizá eso sea propio de la época que retrata. El caso es que, después del enamoramiento impetuoso viene, a pesar de ello, el miedo a comprometerse y a atarse al otro, el no querer renunciar a cosas que, inevitablemente, ya se cierran para siempre. Y una vez decididos a tener una vida juntos, entonces vienen los roces propios de la convivencia, los enfados, el esfuerzo por acercarse al otro y no recibir en cambio lo que se espera. Y eso a pesar de que el otro está deseando hacer lo que sea para que todo vuelva a estar bien, ¿y qué es estar bien en una pareja? Pues de eso trata Felicidad conyugal.

Más adelante, el enamoramiento del principio, y los enfados, rencores y celos de después, dan lugar a una etapa de serenidad, de amistad, de lealtad. Es de una profundidad y de una riqueza fuera de lo común. Inevitable pensar el precio de la paz. No te dejará indiferente. Lo raro ha sido no haberlo encontrado antes.

