'Asperger: comprensión, apoyo y una sociedad sin barreras', por María José Ruiz

La primera vez que me sentí ante una persona diagnosticada de Síndrome de Asperger, pensé: ¡qué persona más genuina! Entonces, aquel chaval, con su lenguaje extremadamente exquisito, me dio una lección. Aprendí aquel día lo que necesitan las personas con este diagnóstico y no lo que dicen tantos manuales.

Detrás de una inteligencia conservada, y en alguna ocasión por encima de la media, detrás de las dificultades en la utilización del lenguaje en su vertiente más social, las personas con Asperger solo buscan ser aceptadas y llevar una vida «¿normal?»... porque, ¿quién dice qué es lo normal en la vida?

El síndrome de Asperger está dentro del TEA, de los trastornos del espectro del autismo, tras la modificación del Manual Diagnóstico DSM IV al V. Aunque ya no existe la categoría diagnóstica, se mantiene la denominación social por el sentimiento de pertenencia que presentan las personas que recibieron dicho diagnóstico.

Esta discapacidad invisible necesita de apoyo en diferentes etapas del desarrollo de su vida, y más allá de etiquetas diagnósticas, que poco ayudan en muchos casos, debemos centrarnos en las necesidades y en aquellas ayudas para mejorar su calidad de vida.

Las personas con Asperger tienen dificultades para enfrentarse a situaciones habituales a las que todos los demás nos enfrentamos en el día a día sin esfuerzo. En muchas ocasiones, requieren adaptaciones. Por ejemplo, en su etapa educativa, pueden necesitar una adaptación curricular, significativa o no, y no porque carezcan de capacidad o inteligencia para acceder a los contenidos, sino porque, a la hora de realizar los exámenes, pueden requerir condiciones especiales debido a su posible hipersensibilidad o a problemas de motricidad fina, lo que les impide escribir al mismo ritmo o, simplemente, tener una caligrafía.

Esa maravillosa inteligencia, que se materializa en "expertos” en algún tema concreto, y un lenguaje, en la mayoría de las ocasiones, extraordinaria, enmascaran sus verdaderas necesidades, impidiendo que, en muchas situaciones sociales, reciban la ayuda o los apoyos necesarios.

Son personas que, además, necesitan que su entorno, comenzando por la familia, reciban un asesoramiento e información muy específica. A nivel social, es fundamental un mayor conocimiento del diagnóstico y de las necesidades de las personas con Asperger.

Hoy, en vísperas del Día Internacional del Síndrome de Asperger, solo me queda felicitar a tantas personas que viven con este diagnóstico «porque son geniales», porque hay tantas mentes como personas en el mundo y porque debemos animar a la sociedad a conocer sus características ya superar miedos o falsos mitos. ¡Debemos ser los primeros en normalizar para lograr una verdadera inclusión social!

Todavía queda mucho camino por recorrer para que se entienda el autismo. Comprensión, apoyo, guía y acompañamiento empático se hacen imprescindibles para avanzar en la dirección correcta.

«Parece que, para el éxito de la ciencia y el arte, es necesario un poco de autismo. El ingrediente necesario puede ser una habilidad para alejarse del mundo cotidiano, repensar un tema con originalidad y crear de nuevas maneras». Hans Asperger (Austria, 1906-1980).

Desde VOX consideramos prioritario dotar a las familias de los medios sanitarios, económicos, sociales, culturales y de ocio y descanso necesarios para que puedan tener una mínima calidad de vida. Es imprescindible garantizar recursos adecuados para que las personas con Asperger y sus familias cuenten con el apoyo necesario en todas las etapas de su vida. Desde la educación hasta la inserción laboral, pasando por el acceso a servicios especializados, la sociedad debe comprometerse a eliminar barreras y ofrecer oportunidades reales. Solo así lograremos una integración efectiva y justa, donde la diversidad sea comprendida y valorada como un verdadero activo.

