'Vientos del oeste', por Bernar Freiría

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / AP

Aranceles proteccionistas frente al IVA. Al señor del Golfo —del Golfo de América— no le gusta el estilo impositivo europeo. Vamos, que no le gusta el IVA. Y como no le gusta, va a imponer aranceles aduaneros a los productos europeos. Y si no les parecen bien esos aranceles a los productos de la UE, que modifiquen sus impuestos. Que el IVA no es un impuesto que afecte solo a los productos estadounidenses, sino a todos, incluidos los que se producen a escala local y por eso no es un obstáculo a lo que exporta USA, no importa. Desde cuándo las decisiones de Trump se atienen a la lógica económica, o a la lógica a secas. La presencia de un niño de cuatro años—que se llama X Æ A-12— en el Despacho Oval mientras se tratan asuntos de Estado ya da una idea de por dónde van los tiros.

Ya que hablamos de tiros, hay que mencionar la peculiar forma de intentar parar la guerra de Ucrania sin Ucrania. Primero, Trump llama a Putin y ambos "reflexionan" sobre el papel que desempeñan sus dos importantes naciones en el concierto mundial, para después acordar unas conversaciones sobre la paz en las que muy previsiblemente se prescinda de la posición ucraniana y, por supuesto, de la europea. Además, ya de entrada, Trump enumera las condiciones innegociables, como la no adhesión de Ucrania a la OTAN y la renuncia a las fronteras anteriores a la invasión rusa de Crimea. O sea, se va a negociar aceptando de entrada las posiciones rusas. Claro, así proclamaba Trump que paraba la guerra de Ucrania en 14 horas. Aceptando todo lo que quiere Rusia, cualquiera la para. La destrucción de infraestructuras, los miles de muertos y exiliados, la guerra, todo habrá sido en vano.

En este contexto resulta inevitable la pregunta ¿qué pintaba Abascal en la toma de posesión de Trump? Y la complementaria ¿por qué Vox invoca en todas sus jaculatorias al mandatario estadounidense que amenaza con desatar una guerra comercial mundial que también afecte a España, y muy señaladamente a los productos españoles del campo, cuyos intereses proclama a los cuatro vientos defender el partido ultra español? Está claro que la lógica política —y la lógica a secas— debe ser abandonada ante la nueva realidad que comienza a abrirse paso.

Como todo lo que emprende Trump en Estados Unidos es jaleado por los ultras europeos —y los españoles—, la oleada antiinmigración también encuentra eco en los partidos ultras y sus potenciales votantes a este lado del Atlántico. Es manifiesto que la llegada de inmigrantes es un asunto que debe abordarse desde la racionalidad y que exige sopesar muchos elementos. Por ejemplo, Pedro Sánchez ha avanzado que deberían agilizarse los trámites para reconocer los títulos emitidos en otros países como medio para incorporar el talento a nuestro sistema productivo. Pero que también deben tenerse en cuenta las condiciones en las cuales nosotros estamos exportando ese talento. En fin, que hay muchos elementos que deben ser sopesados en esta difícil cuestión. Lo que nunca debemos importar es la irracionalidad de la expulsión indiscriminada desde una xenofobia rampante cargada de emotividad barata y desprovista de raciocinio.

Nos encaminamos hacia una nueva era en la que las correlaciones de fuerzas van a sufrir un cambio notable. Eso es algo que ya se veía venir desde hace algún tiempo. Lo que representa una novedad es que las grandes tomas de decisiones van a estar orientadas por elementos de índole no exactamente racional. No solo es que actores tan imprevisibles e indeseables, en todos los sentidos de la palabra, como Putin estén reclamando y consiguiendo un protagonismo en la escena internacional inconcebible hace solo unos lustros. Es que el auge de líderes al mando de la nave que, como Trump, desconocen las reglas más básicas por las que se rigen la economía, el comercio y las alianzas entre estados crea una incertidumbre de la que nada bueno puede salir. Teníamos una racionalidad deficiente y unas reglas manifiestamente mejorables. Pero ahora ni eso.