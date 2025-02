"'Emosido engañados’. Me cago en el amor", por Belén Unzurrunzaga

"Do not touch me". / L.O.

Mi generación estaba diseñada para casarse y tener hijos, todos teníamos que replicar la vida de nuestros padres, y tener un matrimonio como Dios manda. Yo desde pequeñita me salí de la norma, pero mi generación se creyó lo de «hasta que la muerte nos separe, en la salud y en la enfermedad». Mi generación creyó en el amor y que sería para toda la vida. Hoy, los de mi quinta se aproximan a los 50, y todos se hacen preguntas echando la vista atrás. La vida pasa rápido, han tenido hijos y el enamoramiento y la pasión se diluyen con la rutina y las preocupaciones, nada es como antes, ya no miran de la misma manera a quien era el amor de sus vidas. Llegados a este punto, hay tres tipos de personas: las que se dan cuenta de que han dejado de querer a sus parejas, los hijos han crecido y creen que es el momento de volver a empezar, y lo hacen dejándolo todo. Los que se resignan a pesar de ser infelices, pero prefieren quedarse, sin tocarse, ni mirarse con deseo, simplemente dejando pasar los días junto a la persona que eligieron. Y los que mantienen una doble vida, matrimonios aparentemente felices, o no, que mandan jueguitos por Instagram a sus amantes o fantasías, con ganas de todo, sin perder nada. Alguno de ustedes al leerme pensará que faltan los que son felices con su vida y su matrimonio, y tienen razón, estos últimos son una especie en extinción.

No creo en el amor para toda la vida, aunque quien me conoce cree que soy la tipa más romántica del mundo y que me escondo detrás de una gran coraza. Creo que alguien nos jodió la vida haciéndonos creer en el amor romántico. Soy más del amor pasional que narra Massiel: «El amor que te mueve por dentro y de pronto te quema y hace fuego en tus venas y te lleva a la gloria». Pero ese mismo amor se apaga, va bajando, se ríe de ti. Te destroza, te rompe, te quiebra, te arranca el alma. ¿Merece la pena que te arranquen el alma por amor? Hace algunos años pensaba que sí, hoy no creo que merezca la pena. Y si no, que se lo digan a Montoya de La Isla de las Tentaciones. Frivolidades aparte, «emosido engañados», una generación al completo se está replanteando su vida, dejándolo todo y saliendo a la calle, deseando gustar, que alguien les mire con deseo, volver a seducir, conquistar... Flirtear, qué maravilla de verbo, ¿no creen? La vida es esto, un flirteo y un beso apasionado.

Ver a quien quieres apagarse te enseña lo valioso del tiempo, con quién compartirlo, con quién disfrutarlo. Hace tiempo que dejé de buscar con quién compartir mi tiempo, como les dije antes, no creo en el amor romántico, ni en la fidelidad. Pero sí creo en los momentos compartidos con personas que nos hacen sentir. Me gusta la intimidad más allá de una cama o un sofá, ese espacio donde sólo existes tú y esa persona. Cómo el tiempo se para un rato mientras hablas, o lees y compartes un silencio o unas risas cómplices... No creo en las aplicaciones para ligar, creo en la piel, en las distancias cortas, la barra de un bar y un paseo hasta casa. Pero me van a permitir que me contradiga a mí misma, al defender la conexión que existe entre personas que no se han tocado nunca, seguro que les pasa con alguien y fantasean con esa persona... Alguien me ha dicho que la imaginación hay que trabajarla 20 minutos al día. Ojalá ser los 20 minutos en la cabeza de alguien, ojalá estar 20 minutos en tu cabeza.

Siento ternura por las parejas como mis padres que han compartido 50 años de su vida juntos, verles por la calle dando un paseo, cogidos de la mano, pasando por todas las etapas de amor posibles, habría sido bonito vivir algo así, sin redes sociales ni Tagliatelas.

Me queda media vida para vivir algún amor desde la experiencia, con ganas de todo menos complicaciones, en definitiva, vivir el amor de la clase que sea. Nos engañaron y frustraron y ahora tenemos la posibilidad de ser felices sin necesidad de tener que comer perdices, sólo vivir, es sencillo, ¿no creen?