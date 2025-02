Bañadores pequeños y muy mala leche

Acuerdos económicos. En el mercadillo de Los Dolores, Murcia, unas mujeres están viendo ropa que vende un joven gitano. Una de ellas se prueba una camisa, le gusta y decide comprarla. Se acerca al dependiente para pagar con su tarjeta, pero él no dispone de los elementos necesarios en esta forma de pago. El chico se acerca a su vecino de puesto, que vende zapatos, habla algo con él que el otro acepta con una inclinación de cabeza. Entonces el gitanillo le dice a la mujer que le pague la camisa al de los zapatos, y, éste, tras comprobar con su teléfono que tiene el dinero del pago en su cuenta, mete la mano en el bolsillo, saca un pequeño fajo de billetes y le paga la camisa al vendedor. Como pueden ustedes ver, con buena voluntad, el sistema económico funciona

Titular. Un hombre a otro, en una librería donde están mirando las últimas novedades: «La expresión ‘loco peligroso’ se inventó para Donald Trump». (Me llamó la atención porque la frase parecía el titular de un periódico).

Desacuerdos. Soy un absoluto convencido de que la gobernanza democrática está basada en pactos y acuerdos entre los grupos políticos. Pero da la impresión de que en España esta noble causa se está convirtiendo en una especie de extorsión continuada de unos a otros, vaya como ejemplo lo que está haciendo Junts con el Gobierno nacional o alguna otra situación que se está dando aquí, más cerca, en nuestra propia Comunidad: «Si no haces esto, no votamos los presupuestos», como si esto no nos perjudicase a todos.

Turistas en casa. Esta semana hemos sabido que se han descubierto en nuestra Región más de mil pisos turísticos o algún otro tipo de viviendas para visitantes con o sin desayuno, muchos de ellos totalmente ilegales. Cerca de mi casa, hubo una no hace mucho, aunque ya no está. En cualquier caso, era bastante patético asomarte a esa casa y ver bañándose en la piscina (tienen piscina) a unos cuantos turistas pasados de peso, con bañadores hueveros, asándose al sol, rojos como gambas. Supongo que a los dueños de la casa les vendría bien el dinero del alquiler, aunque solo fuera una estancia de unos días, pero es que ellos seguían viviendo allí, es decir, que convivían con los huéspedes de los bañadores pequeños. Menudo trago.

Cine y series. No sé por qué, pero no termino de animarme a ver las películas que han ganado los Goyas este año. Las veo ahí en las plataformas y no las pongo. Dicen que El 47 y Marco, las dos que ha protagonizado Eduard Fernández son muy buenas y que él hace dos papeles perfectos, pero no me atraen los temas que tratan. La que me despierta más interés es La infiltrada, porque Carolina Yuste me parece una magnífica actriz. Sé que al final las veré todas, pero de momento no me llaman la atención. De series, no se lo van ustedes a creer, estoy viendo a ratos The Crown, con la que me pasaba lo mismo que con estas películas, que no me iba mucho el tema de la casa real británica. Pero, oiga, está magníficamente hecha y relaja un montón. Además, si un capítulo te parece flojo, te lo saltas y a otra cosa. Como son seis temporadas, al ritmo que la estoy viendo, tengo serie para un par de años

Buena boda. Me entero por la prensa especializada de que Nicolás de Grecia, se ha casado con una señora cuya familia tiene un patrimonio de once mil millones de euros. Su hermano Pablo también está casado con una señora, Marie Chantal, cuyo padre es multimillonario. Estos muchachos han sabido buscarse muy bien la vida porque en ninguna parte he conseguido encontrar qué oficio o profesión ejercen, si son mecánicos electricistas, ingenieros de montes, o algo, aparte de lo del apellido. No los critiquen ustedes porque lo de ser príncipe está muy bien, pero, están en el exilio, y, oiga, hay que comer.

Incrédulos. En la puerta de la sede de Onda Regional de Murcia, dos hombres hablan: «¿Tú te crees lo que dice el CIS?», pregunta uno. «Yo no», responde el otro con mucho convencimiento. (Es verdad que la confianza en los resultados que se publican del barómetro del CIS es mínima para los españoles. Materialmente nadie se la cree desde que está Tezanos al frente).

Es su forma de ser. Una mujer mayor a otra igual, andando por El Malecón, en Murcia: «Hija, ella es así. Tiene muy mala leche».

Arte. El otro día, en una conversación con amigos, uno de ellos me preguntó qué obra de arte me impresionó más la primera vez que la vi. No supe qué responder de inmediato, pero, tras pensarlo un poco, respondí que quizás la Nefertiti del museo Neues de Berlín fue la que más me fascinó nada más verla. Está en una vitrina a prueba de balas en una habitación, ella sola con dos guardias de seguridad que la vigilan continuamente. Es un rostro bellísimo, de una mujer no muy joven. Allí me quedé delante de ella como un pelma durante al menos media hora. Claro que con Las Meninas de Velázquez me quedé enganchado para siempre y he vuelto a ese museo decenas de veces y me quedo plantado delante del cuadro sin enterarme de nada de alrededor. Son cosas que pasan.

