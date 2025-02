Trump: ‘shock’ por acumulación

No sé ustedes, pero yo estoy deseando abrir un periódico o poner un telediario o escuchar una radio y que no me salga Trump. Es como un veneno que ha inficionado nuestra vida informada y que nos amarga cada día a pequeños sorbos.

Desde el 20 de enero hasta ahora no nos ha dado tiempo de asimilar un disparate, y nos cae otro y otro y otro. Trump ha decidido noquearnos por acumulación de burradas. Estamos informativamente sepultados bajo una montaña de peligrosas insensateces. Tenemos que pensar antes de responder y no podemos, no da tiempo a la réplica, mucho menos a la reacción. Ese es el juego. Es tal la velocidad de su saque que el PP todavía no ha decidido si está a favor o en contra de sus movidas. A Vox no hay que preguntarle, hasta la eliminación del castellano (ese que se apropian junto a la bandera y el himno) de los documentos oficiales les ha parecido bien.

Trump ha dicho que quiere convertir la franja de Gaza en un ‘resort’. Así, sin inmutarse: la psicopatía está al mando. Y al público de este espectáculo circense basado en una carrera hacia el abismo se nos multiplica el espanto. Piensen por un momento en la franja de Gaza, donde 47 mil personas han sido asesinadas y sus hogares devastados. Y ahora piensen en quién querría pasar unas vacaciones sobre un cementerio, sobre el escenario de un genocidio. Imaginen que un líder mundial propusiera montar un Marina d’Or en Auschwitz. Lo de Gaza es igual de doloroso, pero más reciente. Lo peor de esto es la facilidad con que se va normalizando todo. Cuando el poder se independiza de la responsabilidad, nada bueno puede suceder.

Musk y Zuckerberg han afirmado, como Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que la verdad no existe. Y esa es la primera mentira, la piedra de toque, la clave de bóveda de todo su edificio. Porque no es cierto que la verdad no exista. La verdad existe y es concreta, palpable. «Die Wahrheit ist konkrett», decía Bertolt Brecht citando a Hegel en una época aquejada por el mismo mal que sufrimos ahora: la intoxicación informativa. Y la mentira también existe, vemos a diario cómo se fabrica en medios, en redes y hasta en juzgados. Si la verdad no existe, como afirman quienes quieren apropiársela, entonces el dueño del relato será el que tenga el megáfono más grande, y ahí ganan siempre y solamente los ricos. La verdad está desnuda porque la mentira le robó sus vestiduras, pero desnuda y todo, la verdad existe.

La nueva-vieja mentira que nos quieren inocular es la de que la única libertad que ha de protegerse es la de las empresas para aumentar sus beneficios, reduciendo impuestos de modo que puedan arrojarnos a los pobres las migajas con las que vivimos. Cuanto mayores sean los beneficios de los ricos, mejores serán la migajas de los pobres. Y los pobres de EE UU han votado en masa esa mentira.

La creencia en esa falacia nos ha llevado a ver en la toma de posesión de Trump a los mega ricos (o MAGA ricos) ocupando el ‘front row’, desplazando a los políticos al gallinero, suplantando la democracia por la plutocracia. A los pocos días, vimos a los pobres expulsados del país esposados de pies y manos como delincuentes, amenazados con ser encarcelados en Guantánamo. El nuevo-viejo delito: ser pobre. Ojo, digo pobres y no inmigrantes: tanto Melania como Musk lo son, pero obviamente ellos nunca serán expulsados. Para ser expulsados hay que añadir la condición de pobre a la de extranjero.

La estrategia de esta nueva plaga se basa en desmontar el Estado desde dentro y que solo exista la iniciativa privada, la ley del más fuerte hecha ley federal. Los pobres que le han votado se ven ahora traicionados porque, como en el caso de los magazolanos (venezolanos en apoyo a Trump), serán deportados a Venezuela sin pestañear. Hay 300.000. Trump solo quería sus votos, no su presencia en el país. Qué os pensabais, pringados.

Si estuviéramos en un ‘ring’, y esto cada vez se parece más, Trump sería un boxeador puesto de coca hasta las cejas y nosotros (cuando digo nosotros quiero decir los partidarios de la democracia de todo el planeta) un ‘sparring’ que recibe golpes en el suelo y sin posibilidad no ya de responder, ni siquiera de protegerse. Tendremos que ir dosificando el asombro y la indignación para que no nos dé un síncope, porque esto va para largo. Y pensar con serenidad en cómo responder.

