¿Sin submarinos?

El submarino S-81 saliendo del puerto de Cartagena la semana pasada. / L. O.

Vivimos tiempos convulsos. Menuda frasecita. En realidad, creo que se trata de uno de esos dichos que valen para cualquier momento de cualquier época. Desde hace algunos años, todos estamos más tensos y, claro, las discusiones se elevan de tono, las posturas se distancian y nos volvemos, día a día, más radicales. Aunque no les niego que, en ocasiones, eso de los radicalismos lo atribuyo más a que la paciencia es inversamente proporcional a los años que va cumpliendo uno. Dicho esto, cabe indicar que los tres líderes mundiales que copan los titulares en este momento superan las siete décadas de vida. El presidente chino, Xi Jinping, tiene 71 años; el ruso, Vladímir Putin, cuenta con 72; mientras que el mediático Donald Trump va camino de los 79. Que nadie interprete estas líneas como una crítica hacia una supuesta incapacidad o falta de valía para desarrollar cualquier labor, aunque a nadie escapa que los tres mandamases superan con creces la edad de jubilación, al menos en España, y que el paso de los años puede mermar nuestras facultades físicas y mentales.

La edad es solo un número y mi sabio padre, con 80 primaveras a sus espaldas, me demuestra todas las semanas que la juventud es algo que depende bastante de la voluntad, la actitud y, por supuesto, también de la salud. Me alejo de este jardín en el que me he metido yo solito con dos situaciones que he vivido esta semana. Caminando por la Alameda, estuve a punto de chocar contra un señor cuando nos cruzábamos. Lo vi cuando ya lo tenía encima. «¡Perdón!», le dije. Me cedió el paso y replicó muy amablemente, con una sonrisa y cierta ironía, mientras proseguía su camino relajado y tranquilo: «No te preocupes, ya lo tengo todo hecho, soy mayor». Sentí envidia de esa calma que transmitía, pero me dio que pensar, porque creo que a nuestros mayores les queda muchísimo que hacer y, sobre todo, mucho más que enseñarnos. La otra situación la vivo, en realidad, desde hace algunos meses, en los que acostumbro a subir a Galeras con amigos. Los andarines habituales saben que es fijo un hombre que afronta las cuestas a diario y presume de hacerlo cuando está a pocos años de ser centenario.

Trump, Putin y Jinping no son ni de los que piensan que ya lo tienen todo hecho ni de los que cuidan su salud física y mental subiendo monte. Lo que sí son es el foco de la escena mundial y proclaman, bien con sus declaraciones, tensiones y presiones en forma de aranceles vestidos de amenazas, bien invadiendo directamente el territorio de un país vecino declarándole la guerra, que tenemos que tomarnos en serio esto de la defensa de nuestro mundo, si queremos que siga siendo tal y como lo hemos conocido en los últimos años de paz, democracia y libertad, al menos en lo que conocemos como Occidente. Y aquí, después de tanta vuelta que quizás podríamos habernos ahorrado, llegamos al punto que realmente quería compartir con ustedes.

Corresponde a los expertos estrategas militares y no a mí determinar la eficacia y valía de los submarinos como elemento clave o no en el sostenimiento y garantía de la paz mundial, o, dicho sin eufemismos ni tapujos, como arma de guerra. No voy a entrar en eso, por puro desconocimiento. Donde si entraré es en una foto y la información que publicó este periódico la semana pasada. La imagen mostraba al nuevo submarino S-81 Isaac Peral zarpando del Arsenal por la dársena de Cartagena cuando pasaba justo por delante del «Galerna», el único superviviente, de momento, de los sumergibles de la serie 70. La instantánea parecía mostrar un único submarino con dos velas, algo así como un camello de la navegación. Recordemos que, en la actualidad, la Armada Española solo dispone de estos dos sumergibles operativos. ¿Operativos?

El S-81, según la noticia, hacía pruebas de adiestramiento para preparar su calificación operativa a finales de este año. El Galerna se encontraba atracado en los muelles del carenero de Navantia para ser sometido a un mantenimiento programado que, si no me equivoco, se puede prolongar más de un mes. Por no hablar de que esta nave lleva surcando los océanos más de 40 años, muy por encima de la media de vida útil que se estima para estos buques. Acabo con dos preguntas que les dejo responder a ustedes. ¿Es necesario disponer de submarinos para la defensa de un país y, en tal caso, tenemos submarinos operativos hoy? Y la segunda, ¿el problema es aumentar la inversión en defensa cuando el presupuesto inicial de los nuevos submarinos S-80 se ha incrementado en más de un 70% sobre el proyecto inicial, convirtiéndose en una de las mayores inversiones en la industria naval en España? Una más: ¿los tirones de orejas de la ministra de Defensa para urgir a que el S-81 sea operativo son echar balones fuera? Vivimos tiempos convulsos.