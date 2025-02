Gracias, Lola

Indudablemente, lo que voy a decir es una simple impresión personal y, lógicamente, no se corresponderá con la de otras muchas personas, pero si tuviera que definir así, a botepronto, a Lola Gracia, diría que me parece un personaje público de esos que están y no están al mismo tiempo, aunque, obviamente, tampoco esto quiere decir que su figura me recuerde el típico posicionamiento de aquellos que no se mojan nunca en un sentido o en otro, que son ambivalentes porque, aunque les gusta decidir, jamás se la juegan.

No, creo que Lola se la juega cada vez que decide, ya que pertenece a ese tipo de personas que no les importa estar o no estar, en función de si pueden hablar o no hablar libremente, de ahí que uno la sienta continuamente entre el escenario y las bambalinas de ese teatro que representamos todos en sociedad. Efectivamente, se trata de estar, pero, evidentemente, no a cualquier precio.

Si me atrevo a decir todo esto de ella es porque también me aparece y desaparece de las redes con la misma regularidad, que la veo en los medios de comunicación, como dejo de verla… Coño, fijaos si la cosa no es paradójica que, aun siendo vecina de la Alberca, sólo me he encontrado con ella por la calle un par de veces en toda mi vida: caminando no hace mucho por la puerta de mi casa y una primera mientras atravesaba El Charco, que fue donde me metí sin haber llamado previamente a su puerta para comprometerla a visitar mi estudio y poder así fotografiarla.

Por fin nos conocimos personalmente y las fotos se hicieron, pero si para acompañar su retrato de hoy la he definido antes como alguien que está y no está al mismo tiempo, creo que tiene que ver con una de sus últimas entradas de diciembre en Facebook: anunciaba en ella su presentación en Sucina del libro Cuatro Hermanos de la escritora Marta Ros. Pues bien, todo fue ver esta entrada suya e inmediatamente querer uno retratar también a la novelista, incluso antes de haber leído el libro. Como poco tiempo después Lola me transmitió la negativa de Marta a mis deseos, aunque ya había comprado la novela, se me pasó por la cabeza devolverla sin leerla y ‘a otra cosa, mariposa’. Ay, con las soberbias…

Sin embargo y acaso influenciado por ese su saber estar en el sitio oportuno, decidí no obedecer a mi orgullo herido y definitivamente leer el libro.

Hoy no tengo el retrato de la novelista, pero, en cambio, me siento enriquecido al haber descubierto y disfrutado de un estilo nuevo -para mí- y de una voz actual, una voz que, aunque habla de las mismas miserias, sueños y fobias que desde siempre arrastra la humanidad, nos hace revivirlas como si acabasen de suceder.

