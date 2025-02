¿Saben qué día es, qué van a hacer hoy? ¡Y no me digan que albóndigas! Hoy es el Día de San Valentín, más conocido como el Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad, porque los que no tienen pareja pero tienen amigos también tiene derecho a celebrarlo, cosas de la evolución. Ya echábamos de menos otro acontecimiento comercial después de la Navidad, pero por lo menos te dejan que pase enero y recuperes un poco. Por aquí está Cupido haciendo de las suyas y forzando los bolsillos de los «enamorados». Menos mal que no es Miércoles de Ceniza y se puede comer carne.

Los españoles comenzamos a celebrar el 14 de febrero a mitad del siglo pasado para incentivar la compra de regalos, como víctimas del consumismo que somos. ¿Se acuerdan ustedes de Galerías Preciados? Ese centro comercial inmenso que estaba en la Gran Vía de Murcia, donde ahora ocupa su espacio El Corte Inglés, pues se rumorea que esta fiesta la introdujo esta cadena de grandes almacenes. Y me lo creo, cualquier celebración conlleva regalos, y los regalos son ventas. Ya lo dijo Melendi que la Navidad la ha «inventao» El Corte Inglés.

Cupido es el símbolo universal del amor, y por eso verán que hoy las floristerías están llenas de tortolitos que no han regalado un ramo de rosas en todo el año a su pareja y, precisamente, hoy caen en la trampa. Si muchos supieran que a ellas no les gusta que le regalen flores, sino libros, el cuento cambiaría. Pero también verán más afluencia de lo normal en las farmacias, parafarmacias y demás establecimientos de juegos eróticos, porque hoy aumenta un 30% la venta de preservativos, y el mes que viene se dispara la venta de tests de embarazo. Los que nazcan en noviembre ya saben que fueron fruto del amor de un día que inventó Galerías Preciados.

Cuenta la historia que San Valentín hacía el casamiento en las mazmorras a los soldados con sus prometidas en tiempos del emperador romano Claudio II y que por eso fue capturado. Que mientras esperaba ser ejecutado conoció a la hija del juez, que era ciega y oró para que esta pudiera ver su ejecución. Entonces le entregó un papel a la chica para que lo leyera y al abrirlo ella leyó lo que ponía: «Tu Valentín». Algunos historiadores aseguran que Valentín se enamoró de la joven.

Este año, Cupido viene fuerte porque viene un viernes, con todo un fin de semana por delante. Los astros están alineados, salvo que te saquen tarjeta roja y entonces haya que aplicar el plan b. ¿Quién sabe? Lo mismo es mejor no celebrar nada y que pase rápido, porque si sumamos lo que nos gastamos hoy, por un lado las entradas del cine, las palomitas y refrescos, la cena romántica con o sin espectáculo, el ramo de rosas, el regalo, los preservativos, el lubricante, las esposas, la fusta, el hotel…

Si queremos triunfar tenemos que seguir los consejos de Álvaro Casares para ser el hombre perfecto: consiste en escucharla; ser detallista, aunque siendo hombre sea difícil, pero hay que intentarlo; incluye a tu pareja en tus planes e involúcrate en los de ella; si en algún momento crees que está enfadada, pregúntale; eres fotógrafo profesional y si tienes que hacer 50 fotos en el mismo escenario, las haces y punto, aunque todas estén mal para ella; de vez en cuando dile que te quite un grano; hazla reír y sorpréndela; nunca preguntes cuánto le queda; puede que te preguntes si quieres algo porque sea ella la que quiere ese algo: coge la iniciativa y ten la mente abierta, porque es bueno experimentar. Y no menos importante, no olvidar nunca tener dinero y tiempo.

Zagalas y zagales, no se dejen engañar, los regalos se hacen durante todo el año, a ser posible que carezcan de valor material, que esos se compran con dinero. Y si hay que rascarse el bolsillo, compren muchos libros, que eso nunca falla, por lo menos a mí siempre me funciona. ¡Viva el amor y feliz día!

