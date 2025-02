Monstruos S. A.

Recuerdo que uno de los días más especiales y esperados de pequeño era cuando llovía para de este modo calzarme mis botas de agua y meterme a chapotear en todos los charcos que había en el patio del colegio, cuanto más grandes mejor. Pequeño, lo que se dice pequeño, no es precisamente el charco en que se ha metido la buena de Karla Sofía Gascón. Y es que, como bien saben, anda el vecindario cultural revolucionario debido a la polémica protagonizada por la actriz y sus más que desafortunados y condenables tuits publicados hace años en la red social, otrora llamada Twitter y a día de hoy rebautizada, en el nombre de Elon Musk, como X.

Vaya por delante que los comentarios de Karla Sofía Gascón son completamente condenables, reprobables e injustificables. Aunque, y no lo digo por este caso en particular, como diría Gandalf el Gris: no seamos ligeros a la hora de adjudicar muerte o juicio, ya que ni los sabios saben discernir esos extremos. Antes de prender la mecha que enciende la hoguera del santo oficio deberíamos contextualizar los hechos y, si tenemos la suerte de gozar de la perspectiva que nos proporciona el tiempo, juzgarlos con la neutralidad que se supone nos confiere esa distancia.

Hemos llevado hasta el extremo, convirtiéndolo en dogma, la convicción de que somos esclavos de nuestras palabras y que estas nos perseguirán per saecula saeculorum. Más si cabe hoy en día, que nos hemos empeñado en transmitir nuestra vida en directo a través de las redes sociales dejando constancia de todas nuestras hazañas, peripecias y meteduras de pata en la nube virtual de nuestro genoma.

Afirmo esto porque todos tenemos derecho al arrepentimiento, la contrición y, cómo no, a cambiar de opinión e ideas según el ciclo vital que estemos atravesando. Porque sí, por lo general y afortunadamente uno vive muchas vidas en una. No quiero decir con esto que nos levantemos siendo azules, nos volvamos verdes a la hora del almuerzo, probablemente debido a una indigestión, y acabemos más rojos, tirando a púrpuras, que un atardecer otoñal a orillas del Mar Menor. Eso ya tiene un nombre y se llama chaquetero.

En mi opinión a un artista no hemos de exigirle que sea buena o mala persona, aquí cada uno aplicará su propio catecismo para discernir lo que está bien o mal, sino que nos conmueva, emocione y entretenga su obra, su arte. No voy a decir nombres para que nadie se sienta aludido, no vaya a ser que me caiga una demanda del susodicho, susodicha o su correspondiente descendencia, pero la historia del arte está plagada de genios que si, a día de hoy, nos detuviéramos a analizar su vidas personales serían considerados auténticos monstruos.

Separar la obra del personaje, el artista de la persona, es necesario. Las obras de arte trascienden al artista y se hacen inmortales; las personas, por lo general, no. No veo mal condenar y censurar comportamientos que atentan contra la libertad y dignidad del prójimo y no promover y alimentar el ego de los artistas que lo hacen. Pero, sinceramente, cancelar y censurar el talento… No sé, es complicado y peligroso. El arte debería estar por encima de todo, incluso de los monstruos.

