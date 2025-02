El minuto heroico

Se acaba de estrenar en Max, la antigua HBO, una serie documental con el mismo título de este artículo y que recoge los testimonios de trece mujeres que pertenecieron en su momento al Opus Dei. Como exmiembro numerario de la Obra (y lector ávido de todo lo que se haya escrito sobre el tema) puedo afirmar que los testimonios de las trece mujeres, en los dos capítulos estrenados y hasta donde llega mi experiencia) brillan por una claridad explicativa excelente y contienen acertadas reflexiones sobre su trayectoria y sobre la peculiar ‘cultura corporativa’ de la prelatura.

He escrito un par de veces en este medio sobre mi experiencia en la Obra. Como me comentó algún lector cercano a la institución, mis opiniones, aunque críticas, no destilaban la bilis habitual de muchos exmiembros. Me aventuro a subrayar que sucede igual en los testimonios presentes en el documental. Si hay alguna salida de tono es completamente comprensible. Son verbalizadas por el quinteto de numerarias auxiliares que participan con su testimonio. Y digo que es comprensible porque esta categoría de afiliadas a la Obra se lleva la peor parte en los diferentes roles establecidos por el fundador, el ahora santo Josemaría Escrivá.

Poca gente lo sabe, pero en el documento interno donde se describían las funciones de las posteriormente denominadas numerarias auxiliares, el término que se utilizaba era el de sirvientas. Algo normal para esa época pero totalmente inapropiado en el contexto actual. Pero se llamen como se llamen oficialmente, las numerarias auxiliares son criadas cualificadas al servicio de los otros miembros de superior categoría de la organización.

En mi caso solo fueron cuatro años de pertenencia, los que van de la preadolescencia a la mayoría de edad. Pero sigue siendo una experiencia transformadora, con sus luces y sombras. Mi percepción al cabo de cinco décadas de interesarme por el tema es de perplejidad. Específicamente, no comprendo por qué el Opus Dei no ha reformado tres o cuatro aspectos (en mi opinión no esenciales) que les ahorrarían muchas vergüenzas públicas como las que desvelan estas trece exmiembros en el documental.

A nivel más profundo, creo que el rasgo más diferencial del Opus Dei en sus años fundacionales (la presencia de laicos célibes en trabajos ordinarios de todo tipo) ha colapsado de forma irremediable debido a la incorporación de las mujeres a los centros de trabajo. Pero esa es otra historia.

