Amor de madre, amor a la patria, amor a tus hijos, amor a tu pareja, amor a la naturaleza, amor a la profesión. En fin, amor a la vida. Todos estos amores y muchos más son los que nos mueven, y no solo el dinero y la jodienda, como antaño. Y hoy, día del amor comercial, me centro en el de la profesión. Sí, en este caso, la de juez.

Si yo dijera que están salvando a la democracia y al Estado de derecho ante tanta injerencia de otros poderes, no tendría ningún mérito, por lo que me toca de corporativismo. Pero si lo dicen los demás, la cosa cambia. Y, si no me equivoco, en líneas generales así piensan. Los jueces ni se compran, ni se venden, ni se prestan a juegos políticos. Si Llarena se opone a que se aplique una ley inconstitucional, no es por fastidiar a los partidos políticos que la aprobaron a cambio de seguir gobernando, ni tampoco por molestar al prófugo, sino porque realmente así lo cree. Si la jueza investiga al dimisionario hermano del presidente del Gobierno, no es por atacar a esa familia, sino porque simplemente ni iba ni se le esperaba por ese despacho, que ignoraba donde estaba ubicado, ni quienes eran sus compañeros. Si un juez investiga a la amada esposa, no es para que caiga Sánchez ni su partido, sino porque a alguien que no ha pisado la universidad se le hace poco menos que catedrática. Si un juez investiga al que durante muchos años fue número dos y mano derecha del uno, no es porque le tenga manía al uno y quiera que abandone la Moncloa, sino porque hay otra persona muy vinculada a los dos que ha cantado los trapicheos que se llevaban entre manos, desde pagar el alquiler de la casa de la novia del dos, hasta ocultar lo que pasó en Barajas, cuando una prohibida de pisar territorio de la UE se posó en Madrid y fue recibida por el dos, con el conocimiento del uno. Si un juez investiga a la mano derecha jurídica del uno, no es por manía a él, sino porque el dos -en este caso, fiscal- ha demostrado sobradamente que no es imparcial. Por todo eso y por muchas cosas más es interesante que los que investigan lo sigan haciendo, en bien de la división de poderes sin injerencias políticas.

El interés en controlar al órgano de gobierno de los jueces nace porque es el que designa a los magistrados que deciden sobre las aplicaciones de las leyes más importantes. Esto es, los del Tribunal Supremo y el Constitucional, porque ya lo del fiscal general del Estado no tiene arreglo, pues lo elige el uno, y a fe mía que ha acertado a su favor. Esta semana pasada, los vocales del Consejo General del Poder Judicial han tenido que informar al Ejecutivo y al Legislativo sobre cómo deben ser elegidos. Y no se han puesto de acuerdo. Los que dicen que son conservadores piensan de una manera y los progresistas de otra. Veamos cada una de sus posturas. Actualmente, son las Cortes las que seleccionan a los 12 vocales de procedencia judicial y a los ocho restantes de reconocido prestigio jurídico. Los progresistas quieren que siga todo así, en tanto que los conservadores creen que es mejor que los doce citados sean elegidos por los propios jueces. Pues bien, lo único que se ha pactado por unanimidad ha sido que se envíen dos propuestas al Gobierno y a las dos cámaras legislativas, junto con un estudio de lo que se hace en otros países como Francia (los jueces que eligen a sus representantes representan menos del 50% del total), Italia (dos tercios son elegidos por los jueces), Portugal (mayoría política), Bélgica (la mitad los eligen los jueces), Dinamarca (también designación paritaria entre políticos y jueces) e Irlanda (más del 50% proceden de designación por la carrera judicial). En España han ganado los progresistas, porque ya me dirán ustedes lo que van a decir los políticos cuando les lleguen ambas propuestas, pues que sean ellos los que elijan a los miembros del Consejo, por las razones antes expuestas, y poco les va a importar lo que se haga en otros países o los requerimientos de la Unión Europea para favorecer la independencia judicial. Ni que estemos por debajo de Ruanda en defensa de la corrupción. Cualquier trabajador elige a sus representantes, menos los jueces.

En fin, amor a mi profesión y a la independencia judicial. Y desamor por haberse perdido una oportunidad única para cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo. Seguirán siendo los políticos los que elijan a los vocales, que a su vez nombrarán a la alta magistratura de este país.

