Atiendan a este parrafillo: «El porcentaje de retención puede incrementarse y, aunque su pensión suba, lo que cobra en 2024 (el porcentaje líquido total) podría ser inferior a lo que cobraba en 2023». Los pensionistas pueden leerlo en la letra pequeña impresa en el reverso de la liquidación que el pasado año les remitió el ministerio de la Seguridad Social.

No se dirá que no queda claro: puede que te suban la pensión y cobres menos. En apariencia es una cosa rara, pero es la que es. Así que cuando escuches en el telediario que el Gobierno se propone revalorizar las pensiones, antes de las alharacas, del batir de palmas y de prometer extras a tus nietos, échate las manos a la cartera. En realidad, es el Gobierno el que se sube a sí mismo la recaudación utilizándote a ti como pretexto. Las gallinas que entran por las que salen, en la más estricta doctrina de José Mota. En mi pueblo, cuando alguien proponía algún negocio que parecía un chollo le respondíamos: «No me mandes más jamones, que tengo la despensa llena».

Ocurre lo mismo con el Salario Mínimo: te lo suben, pero a la vez te lo descuentan. Menudo negocio fiscal con los pensionistas y los trabajadores peor remunerados. La política social de este Gobierno resulta un nuevo método de recaudación, lo cual parece paradójico, pues si la acción impositiva se justifica en proporcionar un mayor bienestar, va a resultar que de éste se beneficiarán quienes no son sujetos de la política social o a costa de éstos.

Criticar esta política fiscal es facha si no lo hace Yolanda Díaz, pero si no eres Yolanda Díaz sigue siendo facha. En este galimatías se desempenan con total desenvultura los miembros del Gobierno. Qué felicidad la de haber aprobado unas pensiones en que los pensionistas cobren menos a pesar de la subida y de que tributen hasta los salarios mínimos. Todo sea por el progresismo.

