Arte cancelado

Me pasé la gala de los Goya esperando un gesto de solidaridad de la gente del cine con una colega artista, Karla Sofía Gascón, que ha sido humillada y marginada por unos comentarios racistas. No hubo ninguno, al menos hasta el momento en que me dormí de aburrimiento. Lo cierto es que, en un abrir y cerrar de ojos, esta actriz ha pasado de estar en la cumbre del éxito a ser considerada una apestada. Con su interpretación en la película Emilia Pérez se convirtió en un símbolo de la visibilidad trans, la diversidad y la inclusión, valores centrales de la ideología progresista que, al parecer, es hegemónica en la cultura. Ampliar derechos, defender a las minorías y luchar por la igualdad forman parte de la cultura ‘woke’, entendida, en sentido positivo, como la toma de conciencia ante las injusticias, especialmente en temas de racismo y discriminación. En su versión más idealista, el «wokeísmo» es simplemente una invitación a ser más conscientes, empáticos y justos en la forma en que nos relacionamos con los demás. El problema es que los demás no son todos, sino solo los nuestros. Por eso, lleva a la censura la corrección política extrema o la «cancelación» de quienes no se alinean con ciertos valores.

Se impone un pensamiento único, al más puro estilo bolchevique, y se castiga a quienes no se adhieren a ciertas posturas progresistas. Y cuando se confunde arte con activismo, la primera sacrificada es la libertad creativa, después la calidad artística y, finalmente, al artista. La ideología ‘woke’ mezclada con mentalidad bolchevique produce comportamientos intolerantes, dogmáticos y destructivos. Así ocurrió en el arte, la literatura y la música en regímenes comunistas, donde la cultura debía ajustarse a la ideología del Estado y servir a sus fines políticos. En la Unión Soviética, por ejemplo, el realismo socialista era la única corriente artística permitida. Cualquier obra que no siguiera los valores del partido era censurada, y sus autores, castigados. Así como en regímenes totalitarios los artistas podían ser perseguidos por no ajustarse a la doctrina oficial, hoy muchos creadores temen ser «cancelados» si sus ideas no encajan con la sensibilidad dominante.

Y aquí es donde la cosa se complica hasta la estupidez, cuya representación alcanza todo su esplendor en galas como la de los Goya. En las sociedades capitalistas con una fuerte hegemonía ideológica también se usa la cultura para reforzar una visión del mundo. En la Guerra Fría, Hollywood promovía el patriotismo y la lucha contra el comunismo; hoy, promueve la diversidad. Ahora quien censura no es el Estado, sino la industria. El arte deja de ser un espacio de disidencia y cuestionamiento y se convierte en un reflejo de lo que las grandes compañías consideran aceptable. Y ahí tenemos la gala de los Goya como la apoteosis de la hipocresía y la vanidad, con los artistas adoptando poses progresistas mientras siguen las reglas del mercado y bailan al son del dinero. Y mientras, expulsada de la fiesta, en su casa, Karla Sofía Gascón intentando aprenderse el guion: ser auténtico puede tener consecuencias, decir cosas incorrectas es peligroso. Si quieres trabajar con grandes productoras, ser nominado a premios o evitar cancelaciones, debes alinearte con los valores dominantes. Más vale parecer un títere del mercado que ir a contracorriente, aunque la corriente sea el capitalismo.

